الإصابة تحرم ريال مدريد من كيلور نافاس أمام توتنهام بدوري أبطال أوروبا

قد يغيب كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، عن مباراة حامل اللقب ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأسبوع المقبل، بسبب إصابة بالساق.

وقال بطل إسبانيا في بيان رسمي: إن التشخيص أوضح إصابة نافاس “بتورم أعلى الفخذ”.

وذكرت تقارير أن حارس كوستاريكا لن يشارك أمام خيتافي في دوري الدرجة الأولى الإسباني، يوم السبت المقبل، وربما لن يشارك أمام توتنهام في استاد سانتياجو برنابيو بعدها بثلاثة أيام.

وتعرض نافاس للإصابة خلال وجوده مع منتخب كوستاريكا الذي ساهم في تأهله لكأس العالم العام المقبل بعد التعادل 1-1 مع هندوراس، يوم السبت.

وعانى ريال مدريد من العديد من الإصابات هذا الموسم، وسيخوض لقاء توتنهام بدون الجناح جاريث بيل والظهير الأيمن داني كارباخال ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش.