شاهد صدمة دييغو كوستا بعد هدف تشيلسي الثاني ضد أتلتيكو مدريد (فيديو)

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، ردة فعل المهاجم الإسباني دييغو كوستا، لاعب تشيلسي المنتقل إلى أتلتيكو مدريد بعد هدف البلوز الثاني على الفريق المدريدي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وتغلّب تشيلسي 2/1 على أتلتيكو مدريد، في أول خسارة للروخيبلانكوس على ملعبه الجديد، ملعب واندا ميتروبوليتانو، ليتجمّد رصيد وصيف نسخة الموسم قبل الماضي عند نقطة وحيدة.

Diego Costa has never been one to hide his feelings…

His reaction to Chelsea’s winner: pic.twitter.com/r3kqxBdvzA

— ESPN FC (@ESPNFC) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧