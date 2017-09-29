شاهد صدمة دييغو كوستا بعد هدف تشيلسي الثاني ضد أتلتيكو مدريد (فيديو)

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، ردة فعل المهاجم الإسباني دييغو كوستا، لاعب تشيلسي المنتقل إلى أتلتيكو مدريد بعد هدف البلوز الثاني على الفريق المدريدي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وتغلّب تشيلسي 2/1 على أتلتيكو مدريد، في أول خسارة للروخيبلانكوس على ملعبه الجديد، ملعب واندا ميتروبوليتانو، ليتجمّد رصيد وصيف نسخة الموسم قبل الماضي عند نقطة وحيدة.

Diego Costa has never been one to hide his feelings… His reaction to Chelsea’s winner: pic.twitter.com/r3kqxBdvzA — ESPN FC (@ESPNFC) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية كوستا في حالة صدمة عقب هدف البلجيكي ميشي باتشواي، والذي جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وعاد كوستا (28 عامًا) إلى أتلتيكو مدريد، بعد أن لعب 3 مواسم لتشيلسي، كان أحد أبرز لاعبيه خلال تتويج الفريق بلقب الدوري موسمي 2014/2015 و206/2017، لكن علاقته توترت بمدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي الذي استبعده من خططه للموسم الحالي.

وسبق للمهاجم المولود في البرازيل أن لعب لأتلتيكو مدريد، وقاده إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني موسم 2013/2014، والصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته.