اليويفا يوجه اتهامات لسبارتاك موسكو الروسي بسبب جماهيره

المصدر: د ب أ

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتهامات بحق نادي سبارتاك موسكو، إثر رفع مشجعيه لافتات احتجاجية في المدرجات وإطلاقهم المقذوفات النارية خلال مباراة الفريق أمام ليفربول الإنجليزي أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ورفع مشجعو الفريق الروسي لافتة تحمل عبارة “مافيا اليويفا”، فيما يبدو احتجاجا على قرار اليويفا بمعاقبة الفريق بعد أن أطلق مشجعوه ألعابا نارية باتجاه الحكم خلال مباراة سابقة أمام ماريبور السلوفيني.

ووجه اليويفا اتهامات لسبارتاك موسكو، اليوم الأربعاء، تتعلق “برفع راية وترديد هتافات غير مشروعة وإطلاق الألعاب النارية وكذلك تعطيل الحركة في المدرجات”، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1.