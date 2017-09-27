مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.. صراع المواهب وصدام أنشيلوتي وإيمري يتصدر المشهد

يتابع عشاق الساحرة المستديرة المواجهات النارية ،التي تقام مساء الأربعاء، في ختام الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتتصدر مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني اللقاءات كما يلعب أتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة قوية أمام تشيلسي الإنجليزي ويبدو برشلونة الإسباني في اختبار ليس سهلًا أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح لقاءات دوري الأبطال وتفاصيل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن.

صراع المواهب

يعد لقاء بايرن وباريس بمثابة صراع مثير للمواهب الكروية في ظل وجود تشكيلة من النجوم أصحاب المهارات في تشكيلة العملاقين البافاري والباريسي.

يراهن باريس على قدرات النجم البرازيلي نيمار ،الذي غاب عن آخر لقاء أمام مونبيليه بالدوري ولديه طموح كبير لتقديم صورة مختلفة في لقاء البايرن بجانب وجود المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني والفرنسي كيليان مبابي والألماني يوليان دراكسلر والأرجنتيني دي ماريا والإيطالي ماركو فيراتي.

ويعول البايرن على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بجانب الثنائي الموهوب والمخضرم الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن بجانب الألماني توماس مولر وتوليسو والتشيلي فيدال.

أنشيلوتي والانتقادات

يتعرض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، لانتقادات حادة بسبب تراجع النتائج محليًا وعدم الوصول لصدارة ترتيب الدوري الألماني بعد مرور 6 جولات بالبوندسليغا.

وانتقد المتابعون سياسة المداورة التي يتبعها أنشيلوتي بشكل واضح في الفترة الأخيرة لأنها أفقدت الفريق بعض النقاط مثل الهزيمة أمام هوفنهايم بثنائية بالدوري والتعادل مع فولفسبورغ في أليانز آرينا في الجولة الماضية.

ويبدو أنشيلوتي في حالة تركيز على السباق الأوروبي ،وتحقيق الحلم بحصد دوري الأبطال مع البايرن، وهو ما يدفعه لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه والتركيز في البطولة القارية بشكل أكبر.

إيمري والأزمات

رغم أن الكثيرين توقعوا أن الموسم الحالي سيكون مختلفًا تمامًا بالنسبة لباريس سان جيرمان الفرنسي والفريق سيتقدم لحصد جميع البطولات بثبات وتركيز بعد التعاقد مع البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي في صفقتين من العيار الثقيل ،إلا أن ما حدث أن الفريق واجه شبح الأزمات التي تحاصره وتؤرق مدربه يوناي إيمري.

دخل نيمار في أزمة عنيفة مع كافاني، بسبب رفض الأخير التخلي عن تسديد ضربات الجزاء ،وهو أمر ألقى بظلاله على الفريق وأدى لعدم مشاركة نيمار في آخر اللقاءات ضد مونبيليه بالدوري.

وأصبح إيمري، المدير الفني، في حاجة ماسة إلى صرامة في التعامل للإمساك بلجام هؤلاء النجوم ،وخاصة أن الفريق مليء بالمواهب التي تبحث عن فرص المشاركة مثل دراكسلر ودي ماريا.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن الصفقات التي وفرتها الإدارة لإيمري لم يكن يحلم بها، موضحًا أن الكرة الآن في ملعب المدير الفني.

وأضاف: “لا بد من الاعتراف أن إيمري في ورطة فنية ؛لتوظيف كل هؤلاء اللاعبين المتميزين وإدارية لاحتواء أزمات وصراعات النجوم”.

صدام مختلف

يبدو لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي في المجموعة الثالثة بمثابة صدام مختلف، خاصة أن الفريقين لديهما الطموح للصدارة والصراع الأكبر بينهما في هذه المجموعة التي تضم أيضًا روما الإيطالي وكاريكا أغدام الأذربيغاني.

ويشهد اللقاء مواجهة بين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مع تشيلسي ضد فريقه السابق أتلتيكو مدريد كما يحمل صراعًا تكتيكيًا بين الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني للروخي بلانكوس، وأنتونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، بفكر متباين بين الدفاع الذي يعد سلاح سيميوني والهجوم السريع من جانب كونتي الذي يراهن على خلطته الإسبانية بقيادة بيدرو وموراتا وفابريغاس.