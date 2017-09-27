راموس قائد ريال مدريد يعترف: نعم الكرة لمست يدي (فيديو)

اعترف سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، بارتطام كرة بروسيا دورتموند بيده التي منعت هدفًا لأصحاب الأرض في مواجهة الفريقين بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة الـ14 حول ماكسيمليان فيليب كرة عرضية نحو المرمى، مرت من كيلور نافاس ،وحاول راموس إبعادها لترتطم في ساعده على الخط.

لكن الحكم الهولندي، بجورن كويبرس، لم يطلق صافرته ومعها اعتراضات لاعبي دورتموند وقتما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي.

وحقق فريق ريال مدريد فوزه الأول على ملعب بروسيا دورتموند الألماني ،خلال تاريخ مواجهتهما معًا وفاز عليه 3 / 1، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال راموس عقب المباراة: “الفريق أظهر سيطرته، لقد كان رد الفعل رائعًا من ريال مدريد”.

وأضاف ردًا على سؤال حول ارتطام الكرة بيده: “بصراحة الكرة ارتطمت بيدي، لكن لم يكن هناك أي تعمد، حدث ذلك بسرعة كبيرة”.

وتابع: “كنا نبحث عن أفضل أداء لنا بعد كل ما قيل عنا في مدريد، أظهرنا شخصيتنا الحقيقية اليوم”.

راموس: لأكون صادقاً.. الكرة لمست يدي لكنها كانت غير مقصودة تماماً بعد ارتدادها من نافاس pic.twitter.com/r14o5y9kM2 — RM4Arab Videos (@RM4Arab_Videos) September 27, 2017

وأتم: “جمهور بروسيا دورتموند مميز، دائمًا ما يجعلون المباراة صعبة على أي منافس لكن من الدقيقة الأولى أظهرنا شخصية الفوز”.

ويتصدر توتنهام ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من انتصارين متتاليين متفوقًا بفارق الأهداف فقط على الريال.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى على أبويل نيقوسيا 3 /صفر في الوقت الذي تغلب فيه توتنهام على دورتموند 3 /1.