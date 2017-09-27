قبل مواجهة الفريقين اليوم.. كونتي يشيد بأتلتيكو مدريد ويبدي إعجابه بسيميوني

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، أن أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي سيواجهه مع فريقه، مساء اليوم الأربعاء، في المرحلة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فريق منظم بشكل جيد، معترفًا بإعجابه بمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وقال كونتي: “عندما تنظر إلى أتلتيكو مدريد ،فإنك ترى فريقًا منظمًا بشكل جيد، هذا شيء مهم للغاية في دوري تواجه فيه برشلونة وريال مدريد، المدرب جيد للغاية ولاعبوه يعرفون كيف يلعبون بالكرة أو بدونها، إذا ما وضعت في مقارنة مع أتلتيكو فهذا لن يكون بالفكرة السيئة”.

ومن المتوقع أن تكون المباراة التي ستجمع بين الفريقين ،مساء اليوم، من الطراز الرفيع، وعن هذا تحدث كونتي، قائلًا: “أتلتيكو فريق جيد للغاية ولديه خبرة كبيرة ولعب بشكل جيد في دوري الأبطال، إنه فريق قوي، تشيلسي لم يلعب في البطولة العام الماضي، نحن مفعمون بالحماس ولكننا ندرك أننا سنواجه فريقًا كبيرًا”.

وتحدث كونتي باقتضاب عن مهاجم فريقه السابق، الإسباني دييغو كوستا، الذي انتقل مؤخرًا لصفوف أتلتيكو مدريد، حيث قال: “ليس لدي أي مشكلة، نتمنى له الأفضل في المستقبل”.

وأشاد المدرب الإيطالي بإنجازات الأندية الأسبانية في البطولات القارية، وأضاف: “لقد أحكموا قبضتهم على دوري الأبطال والدوري الأوروبي في السنوات الأخيرة، لقد بسطوا سيطرتهم على أوروبا، إنها فرق قوية وجيدة للغاية ويتمتعون بخبرة كبيرة، سنحاول أن نغير هذا الأمر”.

علاقات مميزة

وسبق للفريقين أن التقيا 4 مرات في المسابقة الأوروبية ،واحدة في دوري المجموعات سنة 2009 ،وانتهت بفوز تشيلسي ذهابًا 4-0 والتعادل إيابًا 2-2 ، لكن أتلتيكو مدريد رد الدين في 2014 ،وأقصى الفريق الإنجليزي من نصف النهائي ،حيث تعادل معه ذهابًا سلبيًا وفاز عليه إيابًا 3-1 ، كما فاز الفريق الإسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي سنة 2012 على حساب الفريق اللندني 4-1.

وبين الفريقين علاقة تبادل لاعبين منذ عام 2000، حيث كان الهولندي جيمي فلويد هاسيلبانك صفقة بين الطرفين في صيف 2000، وكان حينها ثاني هدافي الليغا ،لكن أتلتيكو مدريد نزل لدوري الدرجة الثانية ؛ما دفع هدافه للرحيل للدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 22،5 مليون يورو.

وعاد الفريقان للصفقات بينهما موسم 2005-2006 ،حيث تعاقد الفريق الإسباني مع الصربي ماتيا كيجمان من تشلسي ،لكنه قضى موسمًا واحدًا ورحل نحو تركيا.

وتوطدت علاقة الفريقين في السنوات الأخيرة منذ 2001 ،حيث انتقل بضعة لاعبين بين الطرفين ،وكانت البداية بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا ،الذي لعب 3 مواسم معارًا من تشيلسي في أتليتكو مدريد، وعاد في النهاية لفريقه بعد نهائي دوري الأبطال في 2014 ؛ليصبح حارسًا رسميًا للفريق اللندني.

كما استفاد الفريق الإسباني من البرتغالي تياغو مينديز منذ صيف 2010 معارًا ثم بشكل رسمي صيف 2011 ، فيما انتقل البرازيلي فيليب لويس والإسباني دييغو كوستا لتشيلسي صيف 2014 ، وعاد الثنائي لفريق أتلتيكو مدريد ،البرازيلي صيف 2015 ،والإسباني منذ يوم فقط.

كما عاد المخضرم فيرناندو توريس لفريقه الأم بعد قضائه فترة 3 مواسم مع تشيلسي ثم انتقل لميلان ليعود لأتليتكو مدريد.