كريستيانو رونالدو.. 400 مباراة في موسمه التاسع مع المدريديستا وأرقام قياسية مذهلة

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقائه رقم 400 مع فريقه ريال مدريد بطريقة مميزة، حيث قاده لكسر عقدة ملعب بروسيا دورتموند والفوز 3-1، سجل منها هدفين ليرفع رصيده في مرمى الفرق الألمانية لـ25 هدفا في 20 لقاء.

وقال الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: “يصل كريستيانو رونالدو إلى ذلك الرقم في موسمه التاسع مع المدريديستا، وهو الهدّاف التاريخي في النادي برصيد 412 هدفًا”.

وأضاف الموقع: “شارك النجم البرتغالي في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق في الـ29 من أغسطس (آب) 2009، وقاد فريقه للفوز على ديبورتيفو 3-2.

طفلة تُقلد حركة رونالدو بعد هدفه في مرمى بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروباشاهد الفيديو من هنا: https://goo.gl/HShvq3#إرم_سبورت Posted by ‎Erem Sports إرم سبورت‎ on Tuesday, September 26, 2017

ويعتبر رونالدو ثالث لاعب أجنبي يصل لرقم 400 مباراة بقميص ريال مدريد، خلف روبرتو كارلوس، ومارسيلو.

وقال كريستيانو بعد فوز فريقه 3-1 على دورتموند: “أردنا تحقيق أول انتصاراتنا في دورتموند.. كان ذلك تحديًا بالنسبة لنا ،وتعيّن علينا الاستعداد للدخول سجلات التاريخ.. قدّم الفريق أداءً رائعًا، لعبنا بشكل جيد وابتكرنا فرصًا كثيرة، تسجيل ثلاثة أهداف هنا أمر صعب وكانت مباراة متكاملة، لعبنا جيدًا في كل المراكز”.

وانتقل النجم البرتغالي لريال مدريد في صيف 2009 ،قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة قياسية آنذاك بلغت 95 مليون يورو ،وانفجر بشكل ملفت حيث تحول لماكينة أهداف في كل المسابقات .

وخلال 400 لقاء سجل النجم البرتغالي 411 هدفًا ،وقدم 111 تمريرة حاسمة ،ومعدل فاق الهدف الواحد في اللقاء، وتوج هدافًا للدوري الإسباني 3 مرات ،وهدافًا لدوري أبطال أوروبا 5 مرات وفاز بـ14 لقبًا.

ويعتبر النجم البرتغالي الهداف التاريخي لريال مدريد ومتصدر الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا بـ110 أهداف (هدف في الأدوار التمهيدية)، كما توج 3 مرات كأفضل لاعب أوروبي ،و3 مرات بالكرة الذهبية.

وحقق ريال مدريد مع النجم البرتغالي 293 فوزًا و60 تعادلًا و47 هزيمة ،وفاز بـ3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ،و3 ألقاب للسوبر الأوروبي ،ولقبين لكأس العالم للأندية ،ولقبين للدوري الإسباني ،ومثلهما لكأس الملك ،ولقبين لكأس السوبر الإسباني.

وسجل النجم البرتغالي أهدافه 411 في المسابقات التالية:

285 هدفًا في الدوري الإسباني

94 هدفًا في دوري أبطال أوروبا

22 هدفًا في كأس ملك إسبانيا

4 أهداف في السوبر الإسباني

4 أهداف في كأس العالم للأندية

هدفان في السوبر الأوروبي

من جهة أخرى، هنأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النجم البرتغالي بلقائه رقم 150 في المسابقات الأوروبية بعد مشاركته برفقة ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند.

ولعب النجم البرتغالي 146 لقاء في دوري أبطال أوروبا ،ولقاءين في كأس الاتحاد الأوروبي، ولقاءين في كأس السوبر الأوروبي، وسجل خلالها 112 هدفًا، كما يعتبر أفضل صانع أهداف في المسابقة الأوروبية الكبرى بـ37 تمريرة حاسمة.