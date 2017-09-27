زيدان يكيل المديح لريال مدريد “الرائع” بعد أول فوز في دورتموند

ربما تعثر ريال مدريد في بداية دوري الدرجة الأولى الإسباني لكن المدرب زين الدين زيدان قال إن فريقه بطل أوروبا كان “رائعا” في فوزه 3-1 على بروسيا دورتموند المتألق، أمس الثلاثاء. وكان ريال، الذي تراجع للمركز السادس في الدوري الإسباني، متألقًا على الصعيد الأوروبي فتفوق على دورتموند الذي اهتزت شباكه مرة واحدة فقط في مبارياته الست الأولى في دوري الدرجة الأولى الألماني.

وكان الفوز هو الأول أيضا لريال في دورتموند بعد ثلاث هزائم وثلاث تعادلات.

وأحرز كريستيانو رونالدو، الذي شارك في بداية هذا الأسبوع في مباراته الأولى في الدوري بعد انتهاء إيقافه، هدفين وأضاف غاريث بيل هدفا آخر ليعاقب ريال منافسه الألماني على منحه الكثير من المساحات الخالية.

وقال زيدان الذي قاد ريال لإحراز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين لأول مرة على الإطلاق في الموسمين الماضيين: “لعبنا مباراة رائعة من البداية للنهاية.. كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف.. أتيحت لنا فرص”.

وأضاف: “قدمنا مباراة مذهلة.. أهم شيء هو تسجيل أهداف أكثر من المنافس ونجحنا في ذلك.. أنا سعيد من أجل رونالدو وبيل.. الفريق بذل جهدًا كبيرًا.. لاعبو الوسط اجتهدوا كثيرا.. أنا سعيد للغاية لأننا لعبنا مباراة رائعة”.

وأشاد المدرب الفرنسي بلاعبيه على الأداء الذي اتسم بالتركيز والانضباط وعدم فقدان تماسكهم عندما قلص دورتموند الفارق في بداية الشوط الثاني إلى 2-1.

وأشار: “بدأنا جيدا.. الشوط الأول كان رائعًا والثاني أيضًا.. أظهرنا تفوقنا.. واجهنا بعض اللحظات الصعبة في الشوط الثاني لكننا تجاوزناها.. كانت مباراة مثالية”.

ويملك ريال ست نقاط من مباراتين في المجموعة الثامنة بالتساوي مع توتنهام هوتسبير الذي هزم أبويل نيقوسيا 3-صفر في قبرص.