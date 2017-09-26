دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يتعادل مع سبارتاك موسكو وإشبيلية يسحق ماريبور السلوفيني

المصدر: د -ب-أ

انفرد فريق إشبيلية الإسباني بصدارة المجموعة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ماريبور السلوفيني 3 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل ليفربول الإنجليزي مع مضيفه سبارتاك موسكو الروسي 1 /1.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان تقمص المهاجم الفرنسي وسام بن يدر دور البطولة وسجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) لاشبيلية في الدقائق 27 و38 و83.

وفي موسكو تقدم البرازيلي فيرناندو مارتينس بهدف لسبارتاك في الدقيقة 23 ثم تعادل البرازيلي الأخر فيليب كوتينيو لليفربول في الدقيقة 31.

ويتصدر إشبيلية ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط فيما يحل ليفربول في المركز الثاني بنقطتين بفارق الأهداف أمام سبارتاك ويتذيل ماريبور الترتيب بنقطة واحدة.

وتعادل ليفربول مع اشبيلية 2 /2 في الجولة الأولى كما تعادل ماريبور مع سبارتاك 1/1.