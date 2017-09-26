مباراة بروسيا دورتموند وريال مدريد.. غاريث بيل يسجل هدفًا رائعًا (فيديو)

تقدم فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه بروسيا دورتموند بهدف دون رد، خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما على ملعب “سيغنال إدونا بارك”، بالجولة الثانية للمجموعة الثامنة، من دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف التقدم لريال مدريد عن طريق النجم الويلزي غاريث بيل في الدقيقة 18، بتسديدة غاية في الروعة، بعدما وصلته كرة عرضية متقنة من الظهير الأيمن داني كارفاخال.

وأهدر ريال مدريد العديد من الفرص لتسجيل هدف آخر، حيث كان بيل أهدر فرصة محققة قبل تسجيل هدفه، وذلك بعدما وصلته كرة من كريستيانو رونالدو داخل منطقة الجزاء، كما أهدر رونالدو فرصة أخرى، كانت ستمنح الريال هدفه الثاني.

كان ريال مدريد دخل المباراة وهو يحتل صدارة الترتيب بـ 3 نقاط من فوزه 3 / 0 على أبويل نيقوسيا، بينما دخل دورتموند دون نقاط، بعد هزيمته 1 / 3 من توتنهام الإنجليزي.