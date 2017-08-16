رفض استئناف كريستيانو رونالدو وتأكد غيابه عن كلاسيكو السوبر الإسباني

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضها التظلم الذي تقدم به ريال مدريد لرفع الإيقاف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبذلك تأكد غيابه عن كلاسيكو السوبر الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى إيقافه 4 مباريات أخرى في الدوري الإسباني.

اللجنة أكدت أنها لم تجد في الطعن الذي قدمه ريال مدريد الأدلة الكافية لدحض القرار الجماعي للجنة والذي يُقدّر قيام رونالدو بالتمثيل.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد وقع عقوبة الإيقاف على رونالد لخمس مباريات بعد أن نال اللاعب بطاقة حمراء في مباراة ذهاب كأس السوبر الأسباني يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى قيامه بدفع حكم المباراة.

Confirmada a punição do C.Ronaldo. Recurso negado. Vira chance pra recuperar o tempo da pré-temporada e chegar voando fisicamente pra 17/18. — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) August 16, 2017

وكانت التقديرات تشير إلى أن الإمكانية الوحيدة لخفض العقوبة المفروضة على اللاعب البرتغالي مرتبطة فقط بإلغاء البطاقة الصفراء الثانية التي أشهرها الحكم لما اعتبره ادعاء للحصول على ركلة جزاء.

وقد ركز النادي الملكي في طعنه على هذه البطاقة الصفراء الثانية، نظرا لتضاؤل احتمالية أن تخفض لجنة الاستئناف عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، المفروضة بسبب دفع كريستيانو للحكم اعتراضا على البطاقة الثانية.

ويقام إياب كأس السوبر الإسباني مساء اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الميرينغي (1-3) في كامب نو.

هذه هي المرة العاشرة التي يحصل فيها رونالدو على البطاقة الحمراء في مسيرته الكروية، وكان قد حصل على الإنذارين الصفراوين في مباراة الأحد خلال دقيقتين فقط.

وقال حكم المباراة ريكاردو دي بورغوس بنغويتشيا في تقريره بعد المباراة إنه “بمجرد أن أظهر البطاقة الحمراء، دفعني رونالدو برفق كإشارة إلى استيائه من القرار”.

وعاد رونالدو لتدريبات ريال مدريد هذا الشهر فقط بسبب مشاركته في كأس القارات مع البرتغال، وشارك كبديل مع الريال في الفوز على مانشستر يونايتد في كأس السوبر الأوروبية والتي أقيمت في الثامن من أغسطس/آب الجاري.