كم صرف ريال مدريد وبرشلونة في سوق الانتقالات منذ صيف 2013 ؟

يتنافس فريقا ريال مدريد وبرشلونة على لقب السوبر الإسباني في لقاء العودة بسانتياغو بيرنابيو، بعدما انتهى لقاء الذهاب 3-1 لصالح الفريق الملكي في “الكامب نو”.

وأدت الهزيمة في الذهاب لمطالبة جماهير برشلونة إدارة فريقها بتعاقدات قوية لمنافسة الغريم التقليدي في الموسم المقبل، ومن المحتمل أن يصرف الفريق أكثر من 200 مليون يورو على صفقتين كبيرتين.

ومنذ نهاية عهد الإسباني بيب غوارديولا في برشلونة، والبرتغالي جوزيه مورينيو في ريال مدريد صيف 2013، صرف الفريقان أكثر من مليار يورو على سوق الانتقالات خلال 4 مواسم سابقة وهذا الصيف الذي لم ينته بعد، ومن المحتمل أن يتقدم برشلونة بفارق كبير عن منافسه.

وصرف برشلونة 509.1 مليون يورو منذ صيف 2013، فيما صرف ريال مدريد مبلغ 505.7 مليون يورو في نفس الفترة.

ومن الصدف الغريبة أن الفريقان تعاقدا في نفس الفترة مع 20 لاعبًا لكل منهما ،وأعادا شراء لاعبين تخليا عنهما مع بند يسمع لهما بإعادة الشراء.

وكانت أغلى صفقات ريال مدريد هو الويلزي غاريث بيل بصفقة رسمية بلغت 91 مليون يورو، لكنها كلفت الفريق 101 مليون يورو بعد تقسيم المبلغ لدفعات، ويأتي خلفه الكولومبي جيمس رودريغيز بـ75 مليون يورو، ثم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور بصفقة كلفت الفريق 45 مليون يورو.

وأعاد ريال مدريد شراء كاسيميرو صيف 2015 ،وموراتا صيف 2016 والذي رحل هذا الصيف نحو تشيلسي.

فيما كانت أغلى صفقات برشلونة البرازيلي نيمار بمبلغ وصل لـ85،4 مليون يورو ،ثم الأوروغوياني لويس سواريز بصفقة بلغت 81 مليون يورو، ثم البرازيلي باولينيو بصفقة بلغت 40 مليون يورو.

وأعاد برشلونة شراء بوبان الذي تخلى عنه بشكل نهائي ،كما أعاد هذا الموسم شراء جيرارد دوليفيو بعد فترة إعارة لإيفرتون.

وفي حال تمكن برشلونة من الفوز بصفقتي ديمبيلي وكوتينيو فسيتجاوز مبلغ 700 مليون يورو.

ومن ضمن صفقات ريال مدريد منذ 2013 عدة لاعبين غادروا الفريق وهم البرازيلي دانيلو والكولومبي جيمس رودريغيز والإسباني إيراميندي والمهاجم موراتا والبرازيلي لوكاس سيلفا، لكن باقي العناصر تشكل الفريق الحالي كالويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو والكوستاريكي كيلور نافاس والإسباني داني كارفخال والبرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس والنجوم الشباب ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والحارس كيكو كاسيا، وهو ما يعني أن الفريق الملكي أعاد بناء فريقه منذ رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

كما لا زال المدافع خيسوس فابيخو والفرنسي تيو هيرنانديز والإسباني داني سيبايوس لم يبدؤوا مشوارهم الرسمي مع الفريق، فيما سيبقى البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في فريقه فلامينغو حتى يبلغ السن القانونية.

بينما غادر برشلونة من الصفقات العشرين كل من بوبان والفرنسي ماتيو والشيلي كلاوديو برافو، بينما ما زالت بقية العناصر في الفريق لكن القليل منها من يلعب كأساسي، وهم الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي صامويل أومتيتي والكرواتي إيفان راكيتش والبرتغالي أندريه غوميز والحارس الألماني تير شتيغن والإسباني أليكس فيدال.

بينما يتواجد الحارس الهولندي سليسن والإسباني جيرارد دوليفيو والبرازيلي الشاب مارلون والمهاجم باكو ألكاسير والإسباني دينيس سواريز والفرنسي لوكاس دين بدلاء.

وما زال البرتغالي سيميدو والبرازيلي باولينيو لم يلعبا مع الفريق رسميًا ،فيما لا زال مستقبل كل من التركي أردا توران والبرازيلي دوغلاس والبلجيكي فيرمايلين غامضًا هذا الصيف.