الإصابة تحرم إنييستا من المشاركة في إياب كأس السوبر الإسبانية

سيغيب أندريس إنييستا لاعب وسط برشلونة عن مباراة الاياب في كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم أمام ريال مدريد غدا الأربعاء عقب تعرض لإصابة في الفخذ.

وأعلن برشلونة أن قائده إنييستا سيغيب عن المباراة عقب عدم قدرته على التدريب مع بقية أعضاء التشكيلة اليوم قبل خوضهم لقاء الغد على استاد سانتياجو برنابيو حيث سيسعى برشلونة لقلب تأخره بنتيجة 3-1.

وابتلي إنييستا (33 عاما) بمشكلة الإصابات الموسم الماضي ونادرا ما بلغ قمة مستواه.

وانضم لاعب الوسط لزميليه رافينيا ألكانتارا وتوماس فيرمالين ضمن قائمة الإصابات في كامب نو.

ولم يكشف برشلونة عن المدى الزمني لتعافي إنييستا الذي ربما يغيب أيضا عن بداية دوري الدرجة الإولى الإسباني يوم الأحد المقبل عندما يستضيف برشلونة منافسه ريال بيتيس.