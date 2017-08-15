رغم إنفاقه 112 مليون يورو.. برشلونة يفشل في تعويض رحيل تشافي

أنفق نادي برشلونة الإسباني 112 مليون يورو لتعويض رحيل تشافي هرنانديز عن خط وسط الفريق، لكنه فشل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فإنه منذ رحيل تشافي عن النادي الكاتالوني في نهاية موسم 2015 بعد 17 موسمًا قضاها مع الفريق، أنفق النادي 112 مليون يورو على التعاقد مع لاعبين في نفس مركزه بخط الوسط، ولكن لم ينجح أحد في تعويض اللاعب الذي انتقل لصفوف السد القطري.

وتعاقد برشلونة مع أردا توران من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو، لكن اللاعب اقترب كثيرًا من الرحيل عن الفريق، وربما العودة لفريقه السابق اتلتيكو.

كما تعاقد برشلونة مع أندريه غوميز من بلنسية الصيف الماضي مقابل 35 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات وجوده مع الفريق.

وواصل النادي الكاتالوني مساعيه من خلال ضم دينس سواريز مقابل ثلاثة ملايين يورو لكنه لم ينجح في تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي، قبل أن يقدم على ضم البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو.