زيدان عن عقوبة كريستيانو رونالدو: أنا منزعج ونشعر جميعًا بالاستياء

عبّر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن استيائه الشديد من عقوبة إيقاف المهاجم كريستيانو رونالدو خمس مباريات، بسبب دفع الحكم خلال مباراة ذهاب كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم أمام برشلونة، يوم الأحد الماضي.

وسجل رونالدو هدفًا بعد نزوله بديلًا خلال فوز ريال 3-1 في كامب نو، لكنه تعرض للطرد ثم دفع الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغويتشيا، وقرر الاتحاد الإسباني للعبة إيقافه أربع مباريات بسبب هذا التصرف، إضافة إلى عقوبة الإيقاف التلقائية لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “أنا منزعج ونشعر جميعًا بالاستياء ولن أتحدث عن التحكيم، لكن عندما ترى ما حدث وتفكر في أن كريستيانو لن يلعب خمس مباريات فهذا يثير الغضب وزائد عن الحد”.

وحصل رونالدو على إنذار بعدما نزع قميصه احتفالًا بتسجيل الهدف، وبعد وقت قصير نال إنذارًا آخرَ بداعي التحايل للحصول على ركلة جزاء ثم دفع الحكم في طريقه لمغادرة الملعب.

وطعن ريال بالعقوبة في انتظار رد من الاتحاد الإسباني، صباح غد الأربعاء، ما يعني وجود فرصة للاعب البرتغالي في خوض لقاء الإياب مساء في سانتياغو برنابيو.

وأضاف المدرب الفرنسي: “سننتظر حتى الغد وبعد القرار سنرى ما الذي يمكننا عمله”.

ودافع داني كارفخال، مدافع ريال، عن زميله رونالدو، قائلًا: “العقوبة قاسية والموقف محبط ولن أقحم نفسي مكان الحكم لكن ما كان يجب أن يطرده”.

وتابع: “نشعر جميعًا بالاستياء لأن رونالدو لاعب مهم لنا ونأمل في تخفيف العقوبة وأن يعود للعب قريبًا”.