هكذا تنوي جماهير ريال مدريد الاحتجاج على طرد كريستيانو رونالدو أمام برشلونة (صورة)

ترى جماهير ريال مدريد أن حكم ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة ظلم الفريق بطرد كريستيانو رونالدو واحتساب ركلة جزاء غير مستحقة لصالح لويس سواريز وأنه لم يصل إلى مستوى الكلاسيكو.

وفاز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في كامب نو يوم الأحد الماضي قبل خوض الإياب في سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء.

وحصل رونالدو على إنذار بسبب خلع قميصه خلال الاحتفال بتسجيل الهدف الثاني لفريقه وبعد وقت قصير طرده الحكم لادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

وانفعل رونالدو غاضبا من القرار ليدفع الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغويتشيا وهو في طريقه للخروج من الملعب ليضع نفسه في ورطة أكبر.

وبذلك يغيب رونالدو عن لقاء الإياب في استاد سانتياغو برنابيو إضافة لأول أربع مباريات في الدوري بعد إيقافه بسبب هذه الواقعة مع تغريمه 3005 يورو (3543 دولارا).

وترى الجماهير أنها ليست المرة الأولى التي يستفيد منها المنافس من أخطاء التحكيم خاصة عندما يكون برشلونة الغريم التقليدي، لذلك تخطط الجماهير للاحتجاج عبر التلويح بالمناديل البيضاء خلال مباراة العودة.

وسيدير مباراة سانتياغو برنابيو الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز الذي سيقع تحت مراقبة شديدة سواء من الاتحاد الإسباني أو الجماهير.

وستحتج الجماهير على اعتراض رونالدو برفع المناديل البيضاء في الدقيقة السابعة وهو رقم قميص رونالدو الذي سيغيب عن المباراة.

من ناحيته، أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد عن استيائه الشديد من عقوبة الإيقاف لخمس مباريات التي وقعت على لاعبه رونالدو.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء على هامش مباراة اياب كأس السوبر الإسباني غدا الأربعاء: “أنا مستاء للغاية، عندما تنظر إلى كل ما حدث وتكتشف أن كريستيانو رونالدو لن يلعب معنا خمس مباريات (يتأفف)، هناك شيء غير طبيعي، نعم أنا مستاء، وكذلك الجميع”.

وأضاف زيدان قائلا: “العقوبة مبالغ فيها بالنسبة للفعل الذي قام به، كيف لا يزعجني هذا، هذا أمر طبيعي، لا أتدخل في عمل الحكام ولكن الإيقاف لخمس مباريات مقارنة بما حدث أمر مبالغ فيه “.

وأكد المدرب الفرنسي أن رونالدو يشعر بالاستياء أيضا لأنه يرغب في اللعب ويشعر بالانزعاج عندما لا يستطيع القيام بذلك.

وتابع: “في النهاية سأتأقلم مع عقوبة الإيقاف لخمس مباريات، نشعر بالاستياء عندما نفكر في أن رونالدو لن يكون معنا لوقت طويل”.

واتفق الظهير الأيمن لريال مدريد، داني كارفاخال، مع ما قاله مدربه، وأكد أن لاعبي فريقه يشعرون بالضيق الشديد من عقوبة الإيقاف المفروضة على رونالدو.

وقال كارفاخال: “إنها عقوبة مبالغ فيها في الحقيقة، كريستيانو لم يكن يريد إهانة الحكم، هذا الموقف محبط بالنسبة له، إنهم يطردونه إلى الشارع في الوقت الذي لم يكن يستحق فيه الطرد، نشعر بضيق شديد من هذه العقوبة”.

وفي ختام حديثه اعتذر كارفاخال للحكام وأوضح قائلا: “لا يمكننا الدخول إلى عقول الحكام، إنهم يقومون بعملهم بأفضل طريقة ممكنة، وجميعنا قد نرتكب أخطاء، نصب تركيزنا في لعب كرة القدم”.