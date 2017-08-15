ميسي يثق في “ريمونتادا” أمام ريال مدريد.. هل يفعلها برشلونة؟

لم تفُت الهزيمة الثقيلة التي مني بها نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ،على ملعبه بنتيجة 3 / 1 ،على يد غريمه التاريخي ريال مدريد ،أول أمس الأحد، في ذهاب كأس السوبر الإسباني في عضد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أكد أن فريقه قادر على التعويض في مباراة الإياب على ملعب سانتياغو بيرنانبيو، معقل النادي الملكي.

ويعد برشلونة بطل أفضل عودة “ريمونتادا”في تاريخ كرة القدم ،حينما فاز على باريس سان جيرمان 6/1 ،بعد تأخره ذهابًا بأربعة أهداف دون رد.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” رسالة تحمل الكثير من الأمل قبل مباراة العودة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

Día jodido pero hay que levantarse y seguir. Esto recién empieza. A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Aug 14, 2017 at 4:40am PDT

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية الرسالة التي نشرها ميسي على “إنستغرام”، وقال فيها: “لقد كان يومًا عصيبًا، ولكن علينا أن ننهض ونستمر، لقد بدأنا لتونا”.

ونشر ميسي بجانب رسالته ثلاث صور لتدريبات الفريق الكتالوني ،أمس الاثنين، في مدينته الرياضية ” خوان غامبر”.

وكان ميسي ،أبرز نجوم برشلونة في لقاء الأحد وسجل الهدف الوحيد لناديه في المباراة من ركلة جزاء، ولكنه أخفق في مساعدة زملائه على تحقيق نتيجة أفضل قبل مباراة العودة التي ستحدد الفائز بكأس السوبر الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن صاحب القميص رقم 10 يأمل في صنع ليلة تاريخية جديدة على ملعب سانتياغو بيرنابيو.