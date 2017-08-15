اجتماع عاجل ضم كبار برشلونة.. تعرف على ما دار وأبرز قرارات إنقاذ الموسم

لم يقتصر دوي السقوط المروع لبرشلونة أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بنتيجة 3/ 1 أول أمس الأحد في ذهاب كأس السوبر الإسباني على جنبات ومدرجات ملعب كامب نو وحسب، بل تعداه إلى أروقة النادي الكتالوني وتحديدا إلى مجلس إدارته الذي قرر عقد اجتماع عاجل بعد الهزيمة غير المتوقعة.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن الاجتماع شهد حضور شخصيات بارزة مثل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ومساعده خافيير بورداس والمدير الجديد للكرة بيب سيجورا ورئيس اللجنة الفنية روبرت فيرنانديز ورئيس قطاع الكرة راؤول سانليهي ومدير النشاط الرياضي البرت سولير.

كانت جماهير برشلونة طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة بارتوميو، إذ تصدر هاشتاج إقالته موقع تويتر حول العالم.

وناقش مسؤولو برشلونة في اجتماعهم الوضع الحالي للصفقات التي يرغب النادي في عقدها والخطة التي يتبعها في هذا الإطار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أحد الموضوعات التي تطرق إليها مجلس إدارة النادي الكتالوني كان يتعلق بصفقة ضم اللاعب البرازيلي باولينيو، الذي انضم رسميا للفريق الأول لكرة القدم أمس الاثنين ومن المنتظر أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس.

يذكر أن برشلونة لم يكن يرغب في دفع أكثر من 25 مليون يورو للحصول على خدمات باولينيو إلا إنه اضطر في النهاية إلى رفع هذه القيمة إلى 40 مليون يورو لضم اللاعب.

ولكن في ظل تضخم أسعار اللاعبين بشكل كبير في سوق الانتقالات الحالي وندرة الصفقات المعروضة عدل برشلونة عن رأيه القديم ورضخ إلى المطالب المالية الكبيرة لنادي جوانقشو ايفرغراند الصيني لإتمام صفقة ضم باولينيو.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مجلس إدارة برشلونة أكد بشكل قاطع في اجتماعه أهمية ضم اللاعبين عثماني ديمبلي (بروسيا دورتموند) وفليبي كوتينيو (ليفربول)، اللذين كان يراهن عليهما النادي منذ فتح باب موسم الانتقالات الصيفية.

وشدد مسؤولو برشلونة على ضرورة القيام بكل ما يلزم من أجل خطف هذين اللاعبين بأي ثمن لأنهما، على حد قول صحيفة “موندو ديبورتيفو”، يقدمان تضحيات كبيرة من أجل الانضمام لصفوف النادي الكتالوني.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن كلا اللاعبين أعلنا التمرد والعصيان داخل نادييهما للتعجيل برحليهما.

واتفق مجلس إدارة برشلونة على عدم التعاقد مع مدافع جديد والانتظار حتى الشتاء المقبل لضم الكولومبي يري مينا لاعب بالميراس البرازيلي بعد أن يكون تعافى من إصابته.

كما استبعد مجلس إدارة النادي الكتالوني إمكانية التعاقد مع اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي في الوقت الراهن واكتفى بتركيز جهوده في التعاقد مع كوتينينو ليكون بجانب باولينيو وباقي لاعبي الارتكاز الموجودين حاليا بالفريق.