لماذا أوصى اتحاد الكرة البرازيلي برشلونة بعدم التعاقد مع باولينيو؟

أنهى نادي برشلونة الإسباني أمس الاثنين بنجاح أول صفقة بعد رحيل لاعبه البرازيلي نيمار بضم مواطن الأخير باولينيو من نادي جوانقشوا ايفرغراند الصيني مقابل 40 مليون يورو.

وقالت صحيفة “أ س” الإسبانية أن هذه الصفقة لم تلق رضا جماهير النادي الكتالوني، الذي استشار بشكل مباشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قبل الإقدام على التعاقد مع اللاعب المذكور.

وأوضحت “أ س” أن مسؤولين في إدارة برشلونة تواصلوا مع المنسق العام للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، جيلمار رينالدي، في أيار/مايو الماضي للتباحث بخصوص انضمام نيمار للمنتخب البرازيلي في ذلك التوقيت، كما استطلعوا رأيه بشأن جدوى التعاقد مع باولينيو اللاعب السابق لساو باولو البرازيلي.

وجاء رد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم صريحا وواضحا، حيث أكد رينالدي لمسؤولي برشلونة أن هذا الأمر يتوقف على نوعية اللاعب الذي يرغب النادي الأسباني في ضمه.

وكانت صحيفة “غلوبو سبورت” البرازيلية أكدت اليوم الثلاثاء أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أكد لبرشلونة أنه إذا كان يرغب في الحفاظ على طريقة لعبه التي تعتمد على اللمسة الواحدة والتمريرات الكثيرة، وهي الطريقة التي أتت ثمارها بشكل كبير طوال سنوات في ظل وجود قلبي الارتكاز اندري انيستا وتشافي هيرنانديز، فإن باولينيو ليس اللاعب المناسب.

ولكن برشلونة أكد بأنه لا يعبأ حاليا بالحفاظ على طريقة لعبه المعهودة وأنه يرغب في ضم لاعب يجيد اختراق صفوف المنافسين واللعب في العمق بشكل أكبر، فما كان من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلا أن رد عليه قائلا: “إذن تعاقدوا مع باولينيو”.

ويسعى برشلونة في الوقت الحالي إلى دعم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل لمواجهة تحديات الموسم المقبل، بعد خروجه من الموسم الماضي دون تحقيق ألقاب كبيرة.