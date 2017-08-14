باولينيو شارك في صفقة انتقاله لبرشلونة

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن باولينيو دفع جزءًا كبيرًا من قيمة الشرط الجزائي في عقده مع غوانغتشو إيفرغراند الصيني، من أجل الانتقال إلى برشلونة.

وأعلن برشلونة تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي مقابل 40 مليون يورو (47.19 مليون دولار).

وقال برشلونة في بيان: إن باولينيو (29 عامًا) “لاعب برشلونة الجديد سيوقع عقدًا لـ 4 أعوام معه وستكون قيمة الشرط الجزائي للاستغناء عنه في العقد الجديد 120 مليون يورو”.

ومع ذلك، قالت الصحيفة الكتالونية: إن باولينيو دفع بنفسه 7.5 مليون يورو لضمان انتقاله للنادي الكتالوني، وضمان اللعب إلى جوار ليونيل ميسي ولويس سواريز الموسم المقبل.

وهذا التقرير يؤكد التكهنات السابقة التي أخّرت إتمام الصفقة، حيث كان يرفض النادي الكتالوني دفع قيمة الشرط الجزائي كاملةً للنادي الصيني.

وهذه هي أول صفقة يبرمها برشلونة منذ انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.