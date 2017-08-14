داني كارفخال أهان حكم الكلاسيكو (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، غضب لاعبي ريال مدريد من حكم مباراة الفريق أمام برشلونة، في ذهاب كأس السوبر الإسباني، أمس الأحد.

وتغلب ريال مدريد 3/1 على غريمه برشلونة على ملعب كامب نو، وشهدت المباراة إشهار الحكم، دي بورجوس، البطاقة الحمراء في وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، لخلع القميص والسقوط للحصول على ركلة جزاء.

ويبين مقطع الفيديو إهانة مدافع ريال مدريد، داني كارفخال، للحكم أثناء الاحتفال بالهدف الثالث الذي سجله الشاب ماركو أسينسيو.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية:إن كارفخال نظر إلى الحكم وقال له:”احتسب ركلة جزاء أخرى”، في إشارة إلى عدم صحة ركلة الجزاء التي حصل عليها لويس سواريز، والتي سجل منها ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد في المباراة.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه عاقب كريستيانو رونالدو بالإيقاف 5 مباريات لدفعه الحكم عقب طرده، ما يعني استحالة مشاركته في الإياب.

وتتجدد المواجهة بين الغريمين التقليديين بعد غدٍ الأربعاء في مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو.