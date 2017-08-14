ماذا سيضيف باولينيو إلى برشلونة؟

أصبح البرازيلي باولينيو أول لاعب يكسب من ورائه فريق صيني مبلغًا مهمًا بعد إعادة بيعه إلى برشلونة مقابل 40 مليون يورو، علمًا أن الفريق الصيني دفع 14 مليون يورو فقط لضمه من توتنهام صيف 2015.

ويعد الدولي البرازيلي لاعب وسط ميدان هداف بامتياز حيث سجل أكثر من 80 هدفًا رفقة الأندية التي لعب في صفوفها، كما وقّع 9 أهداف في 48 لقاءً مع المنتخب البرازيلي.

وسجل باولينيو هذا الموسم لفريق غوانغزو إيفرغراند الصيني 12 هدفًا، منها 7 في دوري السوبر الصيني و5 في دوري أبطال آسيا، ويفضل اللعب في وسط الميدان متقدمًا عن لاعب الارتكاز.

ويملك باولينيو عدة مقومات قد تفيد برشلونة فهو لاعب يملك مؤهلات بدنية قوية ولياقة بدنية جيدة تسمح له بالتحرك بسرعة في كل مساحات الملعب، كما يجيد اللعب بالرأس والتسديد من بعيد.

ولن يكون باولينيو بديلًا للدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتش حيث يفضل اللعب أمام وسط الميدان الدفاعي وهو نفس الدور الذي يلعبه في المنتخب البرازيلي أمام كاسيميرو.

وسيؤدي الكرواتي إيفان راكيتيش والبرتغالي آندريه غوميز، وحتى الإسباني آندريس إنييستا ثمن تواجد الدولي البرازيلي في برشلونة لأنه يجيد اللعب في وسط الميدان المتقدم ويملك الإمكانيات للتحرك نحو مربع عمليات الفريق المنافس.

ويعد الدولي البرازيلي من اللاعبين القلائل في العالم الذين يجيدون اللعب في عدة مراكز من وسط الميدان للهجوم حسب خطة اللعب واحتياجات المدرب ومعطيات اللقاء، فقد يتحول لمهاجم صريح خلال اللقاء كما قد يعود لمساندة الدفاع لأنه يملك بنية جسدية قوية ويجيد اللعب بالرأس.

وفي غياب نيمار في منتخب البرازيل حمل باولينيو المنتخب البرازيلي في عدة لقاءات وسجل 4 أهداف في تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية منها 3 أهداف (هاتريك) في مرمى أوروغواي وهدفًا في مرمى الأرجنتين كما أنه أحد اللاعبين القلائل الذين احتفظوا بمكان في منتخب بلدهم رغم رحيله للدوري الصيني.

وفاز باولينيو بعدة ألقاب كبيرة حيث تُوِّج بلقب ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية رفقة كورينثيانز البرازيلي، إضافة إلى لقب دوري أبطال آسيا رفقة غوانغزو وكأس القارات رفقة منتخب البرازيل.

في سياق متصل، وجّه النجم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة إلى مواطنه باولينيو، عقب انتقاله إلى برشلونة.

ونشر نيمار صورة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، ويظهر فيها رفقة باولينيو وعلّق: “أخي، أتمنى لك كل النجاح الذي في العالم، أتمنى أن تكون سعيدًا كما كنت أنا هناك، نحن معًا دائمًا”.

Irmão, todo sucesso do mundo pra você .. espero que você seja muito feliz como eu fui aí tamo junto ✌???????????? @paulinhop8 A post shared by Nj ???????? ???? neymarjr (@neymarjr) on Aug 14, 2017 at 5:21am PDT

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد أن دفع الأخير قيمة فسخ عقد اللاعب مع برشلونة والتي تبلغ 222 مليون يورو.