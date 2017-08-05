فيلم مغربي يجسّد الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

سيجسد المخرج المغربي عبدالإله الجوهري التنافس والصراع الطويل بين ريال مدريد وبرشلونة في فيلم سينمائي يحمل عنوان “هالا مدريد وفيكسا بارسا”.

وسيدور الفيلم عن زعيم محلي مغربي يعشق ريال مدريد وكيف جعل هذا العشق يدخل بقوة إلى قلب كل سكان قريته.

ووفقًا للجوهري فإن الفيلم لن يتحدث فقط عن الرياضة، بل أيضًا عن “القوة والمال والدين” واستخدامهم للتلاعب بالناس.

وقد تم الانتهاء من تصويره في تامزيلهوت، وهي قلعة قديمة مهجورة في مدينة مراكش، والمشروع حاليًا في طور الانتهاء حيث من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في المغرب لأول مرة بعد 4 أو 6 شهور.

الهدف النهائي للمنتج هو عرضه في إسبانيا رغم ما يتطلبه ذلك من دعم من شركة إنتاج وتوزيع إسبانية حتى يحقق جماهيرية كبيرة بين جماهير قطبي الكرة الإسبانية والعالم.

الطريف في الأمر أن كاتب السيناريو من عشاق برشلونة، بينما المخرج يعشق ريال مدريد، ما قد يجعل الفيلم مثيرًا ويستحق المشاهدة.