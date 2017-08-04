ديمبلي يغازل برشلونة بعد رحيل نيمار

رغم أن بروسيا دورتموند الألماني أعلن أن مهاجمه، عثمان ديمبلي، ليس للبيع، إلا أن اللاعب بدأ مغازلة برشلونة الذي حصل على 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار المنتقل إلى باريس سان جيرمان.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يُضاعف فيها المقابل المالي لأعلى صفقة انتقال دفعة واحدة، بعد أن دفع مانشستر يونايتد 105 ملايين يورو لضم الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس في العام الماضي.

وقام باريس سان جيرمان بتفعيل الشرط الجزائي بدلًا من التفاوض على قيمة مالية لضم نيمار، وبينما تشعر جماهير النادي الفرنسي بالسعادة لضم اللاعب الكبير لكن المال المستثمر في اللاعب البرازيلي ربما يكون من الصعب تعويضه.

ويسعى برشلونة لتعويض رحيل نيمار وأمامه خيارات كثيرة، منها باولو ديبالا لاعب يوفنتوس وفيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي، وبالطبع ديمبلي أحد الأسماء المطروحة.

ورغم قرار ناديه بعدم الاستغناء عنه إلا أن اللاعب الفرنسي قال في مقابلة مع “جول” يوم الجمعة: “برشلونة نادٍ كبير ويتمنى جميع اللاعبين الدفاع عن ألوان فريق مثله. من دواعي سروري أن أكون ضمن المرشحين للعب في برشلونة. سأتحلى بالهدوء وانتظار ما ستسفر عنه الأيام.

كما علّق ديمبلي على انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قائلًا: “فوجئت برحيله عن كامب نو. الأمر مفاجئ تمامًا”.