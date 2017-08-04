هل غدر نيمار ببرشلونة من أجل المال؟ اللاعب وناصر الخليفي يجيبان‎

نفى النجم البرازيلي نيمار أن يكون انضمامه لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من برشلونة، بهدف الحصول على المال، مؤكدًا أنه أراد خوض تحديات جديدة في مسيرته.

وقال خلال مراسم تقديمه رسميًا من باريس سان جيرمان: “انضممت إلى سان جيرمان للبحث عن تحديات جديدة، ولا علاقة للمال برحيلي عن برشلونة، وأبحث عن سعادتي وسعادة عائلتي وأتبع ما يقوله قلبي”.

وأضاف: “لدينا مشروع عظيم ونريد تحقيق النجاح، ومستعد لارتداء القميص والقتال من أجل النادي”.

وعن مقارنته بالبرتغالي لويس فيغو الذي انتقل من برشلونة إلى ريال مدريد، قال نيمار: “هذا الأمر يحزنني لأنني لم أقلل من النادي ولا من مشجعيه”.

وبخصوص تغريدة “جيرارد بيكيه” الذي أشار فيها إلى استمراره مع برشلونة قال نيمار: “كانت عبارة عن مزحة، ولم أرغب في نشرها، لأنني لم أكن قد اتخذت قراري بعد”.

وأضاف: “أشعر أنني في منزلي، ولدي العديد من الأصدقاء هنا”.

ويضم باريس سان جيرمان العديد من البرازيليين في صفوفه مثل: تياغو سيلفا، ولوكاس مورا، وماركوس كوريا (ماركينهوس)، دانييل ألفيس.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان دفع قيمة فسخ عقد نيمار مع برشلونة، والتي تبلغ 222 مليون يورو.

بدوره، قال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، إن اللاعب السابق لبرشلونة قرر الانضمام لناديه من أجل تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق.

وأضاف الخليفي: “حان وقت كتابة التاريخ بانضمام نيمار إلى الفريق، إنه لاعب كبير على المستويين الرياضي والتجاري، وانضمامه إلينا ليس صفقة خاسرة، ونيمار جاء الى هنا لأنه يحب النادي، ولو أراد الأموال لذهب الى أندية أخرى”.

وعن مخالفة قانون اللعب المالي النظيف قال الخليفي: “أنا واثق أنه لا يوجد أي شيء خاطئ في الصفقة، والأمر تم بنزاهة وشفافية تامة، وعلى من يتحدث عن قواعد اللعب المالي النظيف أن يسترخي ويشرب القهوة”.

وأضاف: “تعاقدنا مع نيمار ليس انتقامًا من البارسا بسبب محاولة تعاقدهم مع ماركو فيراتي”.

وتابع: “نيمار خرج بطريقة محترمة جدًا، وهو من أراد تأخير عملية انتقاله للخروج بشكل محترم وعدم التقليل من أحد”.