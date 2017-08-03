ضيوف حفل زفاف ميسي تبرعوا بمبلغ “صادم” لمؤسسته الخيرية

طلب ليونيل ميسي هداف برشلونة وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، من ضيوف حفل زفافه على صديقته أنتونيلا روكوزو في نهاية يونيو/حزيران الماضي، عدم جلب هدايا شخصية للعروسين والتبرع بثمنها إلى مؤسسة ليونيل ميسي الخيرية في روزاريو المدينة التي شهدت ميلاده وميلاد زوجته.

وتزوج ميسي في حفل ضخم وصاخب في نهاية يونيو بحضور العديد من نجوم العالم خاصة الأرجنتين وبرشلونة وذهب بعدها لقضاء شهر العسل لبضعة أسابيع شاركه فيه زميله لويس سواريز وزوجته.

كما جدد بعدها قائد الأرجنتين عقده مع النادي الكتالوني حتى 2021 بعقد يحصل بموجبه على نصف مليون جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

ورغم أن ميسي وزوجته طلبوا من الضيوف التبرع بقيمة الهدايا لمؤسسة ميسي الخيرية التي تدعم الأطفال في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والرياضة، إلا أن الرقم الذي تبرع به نحو 260 ضيفا حضروا الزفاف كان صادما وهزيلا للغاية.

إذ جمع حفل الزفاف ما مجموعه 9،562 يورو فقط للمؤسسة الخيرية وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بعدد الحضور وثرواتهم.

يذكر أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا خسر في الليلة ذاته 11 ألف يورو في كازينو للعب القمار في روزاريو.