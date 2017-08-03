اليويفا يخضع صفقة نيمار للفحص للتأكد من عدم وجود مخالفات

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الخميس أنه سيفحص تفاصيل صفقة الانتقال المحتملة للبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لكي يقف على مدى توافقها مع قواعد “اللعب المالي النظيف”، مشيرًا إلى النادي الباريسي لا يزال لديه وقت لكي يضبط أموره المالية.

ورفضت رابطة الدوري الإسباني “الليغا” اليوم تسلّم قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقد نيمار مع برشلونة، حيث أكدت أنها لديها قناعة بأن باريس سان جيرمان يخرق قواعد الاتحاد الأوروربي لكرة القدم “يويفا” وقوانين الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو (262 مليون دولار)؛ ما يجعل صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وكان شخصان توجها اليوم إلى مقر “الليغا” في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل إيداع قيمة الشرط الجزائي، إلا أن المسؤولين هناك رفضوا استلام شيك بالمبلغ.

وقال أحد المتحدثين باسم “يويفا”: “سيقوم اليويفا بفحص تفاصيل صفقة الانتقال المحتملة للبرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لكي يقف على مدى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما يُعد جزءا من الرقابة التي يمارسها مع الأندية التي تخضع لقاعدة اللعب المالي النظيف”.

وأضاف: “انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان سيكون له تأثيره على الوضع المالي للنادي طوال بضع سنوات، ولكن تأثير هذه العملية لا يمكن التكهن به مبكرًا وخاصة أن باريس سان جيرمان يمكنه أن يبيع بعض اللاعبين مقابل مبلغ مالي كبير، ولذلك سنقوم بعمل حسابتنا في النهاية وسنتأكد من احترامهم للقواعد”.

وتعتبر قاعدة “اللعب المالي إحدى أدوات الرقابة التي أقرها اليويفا في 2011 حتى لا يكون هناك لدى الأندية ديون معلقة.

وطبقًا لهذه القاعدة، التي تطبق مرة واحدة كل 3 سنوات، لا يجوز لأي نادٍ في الفترة ما بين عامي 2015 2018، أن يبلغ مجموع ديونه أكثر من 30 مليون يورو، وإذا بلغ حجم مصروفاته أكبر من حجم إيراداته فإنه قد يعاقب.

من جهتها، قالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس إنها لا تفهم سبب رفض رابطة الدوري الإسباني تسّلم قيمة الشرط الجزائي القياسية والتي تسمح للاعب البرازيلي نيمار بالرحيل عن برشلونة والانتقال لباريس سان جيرمان.

وذكرت رابطة الدوري الفرنسي في بيان “لا نفهم سبب رفض رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني تسلّم قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب نيمار”.

وتوجّه محامون موكّلون عن نيمار إلى مقر الرابطة في مدريد اليوم في محاولة لتسديد قيمة الشرط الجزائي والتي تبلغ 222 مليون يورو (263 مليون دولار).