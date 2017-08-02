من يخسر بإتمام صفقة القرن.. برشلونة أم نيمار؟

تصدر النجم البرازيلي نيمار المشهد الكروي في العالم بعدما أصبح على أعتاب الرحيل عن ناديه برشلونة الإسباني والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عبر الشرط الجزائي الذي يبلغ قيمته 222 مليون يورو.

ووصف الكثيرون هذه الصفقة بأنها صفقة القرن لأنها ستكون الأضخم عبر التاريخ بجانب أنها خطوة مفاجئة من نيمار لم يتوقعها الكثيرون.

ويبقى السؤال من يخسر بإتمام صفقة القرن هل سيكون برشلونة الإسباني أم البرازيلي نيمار بابتعاده عن قلعة البارسا ورحيله إلى باريس.. وهو ما ترصده شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

الركض وراء المال

بحث البرازيلي نيمار عن المال في مسألة رحيله عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان وهو الأمر الذي ظهر بوضوح من خلال الراتب السنوي الضخم الذي سيحصل عليه بانتقاله إلى عملاق فرنسا.

وفكر نيمار أنه سيكون أغلى صفقة في العالم وسيحصل على الراتب الأكبر وهو ما لن يتحقق في برشلونة في وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حتماً سيتقاضى الراتب الأكبر.

وبالطبع سيحصد نيمار مكسباً خيالياً من وراء انتقاله إلى البي إس جي براتب خيالي وضخم وهو ما يعطيه تفوقاً مهماً في أسعار اللاعبين.

نيمار ونظرية النجم الأوحد

عانى نيمار في تجربته مع برشلونة من كونه ليس نجم الشباك رغم مهاراته العالية وقدراته التي لا يختلف عليها اثنان إلا أن الأنظار كلها اتجهت نحو ليونيل ميسي.

ورغم إشادة الجميع بقدرات مثلث الرعب الهجومي لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار إلا أن نيمار يبحث في تجربته مع باريس سان جيرمان عن تأكيد تفوقه كنجم أوحد للفريق.

“نيمار سيخسر مساعدة زملائه في برشلونة لن يلعب بجواره ميسي وسواريز.. وبرشلونة أيضاً سيخسر ضلعاً مهماً في هجومه لن يتم تعويضه بسهولة”.. هكذا يرى أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق وفريق أندرلخت البلجيكي.

وقال حسن لـ”إرم نيوز”: ” نيمار قدم مواسم رائعة مع برشلونة وبالتأكيد رحيله خسارة فادحة على المستوى الفني للبارسا ولكن على النقيض نيمار سيخسر أيضاً فالفريق الكتالوني يساعد أي لاعب على النجاح”.

وأشار إلى أن نيمار قادر على التألق مع باريس ولكنه لن يحقق النجاحات المبهرة قارياً مع الفريق الفرنسي.

أزمة هجومية

سيخسر برشلونة الكثير على المستوى الهجومي بلا شك برحيل نيمار الذي كون دويتو رائع مع ميسي بعد انضمامه للفريق الكتالوني ثم اكتمل المثلث بقدوم سواريز.

في الموسم الماضي، سجل نيمار 31 هدفاً في 49 مباراة وصنع 27 هدفاً رغم أنه كان مجهداً في بعض الفترات لمشاركته في أولمبياد ريو دي جانيرو مع منتخب البرازيل.

وفي الموسم قبل الماضي أحرز نيمار 39 هدفاً في 51 مباراة وصنع 11 هدفاً وفي موسم 2013 – 2014 صنع 15 هدفاً وسجل مثلها.

ويأتي تطور نيمار ليؤكد أن اللاعب البرازيلي سيترك فراغاً ليس من السهل تعويضه حتى لو تعاقد البارسا مع الفرنسي جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد لأن نيمار كانت طريقة لعبه مناسبة بشكل كبير مع الفريق الكتالوني.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن نيمار سيسبب أزمة برحيله عن برشلونة موضحاً أن البارسا لن يجد البديل بسهولة قبل انطلاق الموسم بأيام.

وأضاف: ” برشلونة عليه أن يخطط لصفقة سوبر لتعويض رحيل نيمار هذا السيناريو إذا لم يحدث برشلونة سيعاني مع تراجع ميسي وسواريز بسبب ضغط المباريات”.

طموح جديد

تبقى خطوة رحيل نيمار بمثابة مغامرة خاصة أنه يخوض تجربة بطموح جديد مع باريس.

لن يكون نيمار باحثاً عن الفوز بلقب الدوري الفرنسي فقط مع باريس ولكن الجميع ينتظر حصول العملاق الباريسي على لقب دوري أبطال أوروبا مع قدوم النجم البرازيلي.