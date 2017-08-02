وكيل نيمار: باريس سان جيرمان سيدفع الشرط الجزائي لبرشلونة خلال ساعات (فيديو وصور)

أعلن واغنر ريبيرو أحد وكلاء اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيدفع الشرط الجزائي في عقد موكله مع برشلونة في غضون ساعات قليلة.

تصريحات ريبيرو جاءت بعد إعلان نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي أن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا اجتمع، اليوم الأربعاء، مع ممثلين للنادي لإخبارهم قراره بالرحيل عن الفريق.

وأشار برشلونة في بيانه إلى الشرط الجزائي المدرج في تعاقده مع المهاجم البرازيلي والبالغ قيمته 222 مليون يورو (262 مليون دولار).

واغنر ريبيرو أحد وكلاء نيمار يكشف المستور pic.twitter.com/lITo3WSdWl — الدوري الانجليزي (@EPLArabic) ٢ أغسطس، ٢٠١٧

Neymar adviser Wagner Ribeiro tells Sky Italy they’ve received proposal from PSG “today”. Says PSG will pay release clause in next few hours — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) ٢ أغسطس، ٢٠١٧

وفي نفس السياق اشتعل ” تويتر ” بالتغريدات الساخرة بعد إعلان نيمار رحيله عن برشلونة، وقرب إعلان فريق باريس سان جرمان الفرنسي ضمه في صفقة قياسية ستبلغ 222 مليون يورو ثمن الشرط الجزائي .

وسخر بعض عشاق برشلونة من النجم البرازيلي الذي غادر نحو باريس بحثا عن المال لكن عشاق الفريق الفرنسي ردوا عليهم بسخرية بكونه حين انتقل صيف 2013 لبرشلونة كان من أجل هدف خيري .

وشبه نيمار على الموقع الاجتماعي برئيس فرنسا ماكرون حيث سيقدم بشكل احتفالي في وسط العاصمة الفرنسية .

كما نشرت عدة فيديوهات ساخرة من الصفقة ومن صورة بيكيه التي نشرها سابقا وأكد بقاء نيمار .

وقارن البعض بين رحيل رونالدينيو في 2003 من باريس سان جرمان لبرشلونة حيث فاز بالكرة الذهبية وبين رحيل نيمار في الاتجاه المعاكس بحثا عن المال .

ونشر أحد عشاق الفريق الفرنسي إمكانية فوز الفريق على غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا ب19 -0 بعد قدوم نيمار.