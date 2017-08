وكيل نيمار: باريس سان جيرمان سيدفع الشرط الجزائي لبرشلونة خلال ساعات (فيديو وصور)

أعلن واغنر ريبيرو أحد وكلاء اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيدفع الشرط الجزائي في عقد موكله مع برشلونة في غضون ساعات قليلة.

تصريحات ريبيرو جاءت بعد إعلان نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي أن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا اجتمع، اليوم الأربعاء، مع ممثلين للنادي لإخبارهم قراره بالرحيل عن الفريق.

وأشار برشلونة في بيانه إلى الشرط الجزائي المدرج في تعاقده مع المهاجم البرازيلي والبالغ قيمته 222 مليون يورو (262 مليون دولار).

Neymar adviser Wagner Ribeiro tells Sky Italy they’ve received proposal from PSG “today”. Says PSG will pay release clause in next few hours

