نيمار يبلغ إدارة برشلونة رسميًا برغبته في الرحيل عن النادي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي أن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا اجتمع، اليوم الأربعاء، مع ممثلين للنادي لإخبارهم قراره بالرحيل عن الفريق.

وأشار برشلونة في بيانه إلى الشرط الجزائي المدرج في تعاقده مع المهاجم البرازيلي والبالغ قيمته 222 مليون يورو (262 مليون دولار).

وطبقًا لما نشرته بعض وسائل الإعلام العالمية، توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق مع نيمار لانتقال الأخير لصفوفه وأصبح مستعدًا لإبرام الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وأوضح برشلونة في بيانه أن عقد اللاعب البرازيلي، البالغ 25 عاما، لا يزال ساريا مع النادي ولكنه حصل على إذن بعدم المشاركة في الحصص التدريبية مؤقتا.

وبعد اجتماعه مع إدارة النادي وتوديعه لزملائه، غادر نيمار النادي متوجها إلى المطار ولكن ليس من أجل السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس ولكن إلى وجهة أوروبية أخرى حتى تتم صفقة انتقاله لباريس سان جيرمان، حسبما أكدت شبكة “كادينا كوبي” الإذاعية الإسبانية.

وأشار النادي الإسباني في بيانه إلى أنه سيحتجز المكافأة المالية التي كان اتفق عليها مع والد نيمار ووكيل أعماله عندما جدد اللاعب تعاقده معه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ووقع نيمار في ذلك التاريخ على عقد مع برشلونة يمتد إلى 2021.

ومن المنتظر أن يصدر جوسيب بيبيس، المتحدث باسم برشلونة، اليوم بيانا ثانيا يتحدث فيه عن تقييم النادي لقرار نيمار بالرحيل.

وعلى جانب الآخر، أكدت وسائل إعلام فرنسية، أمس الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان سيقدم نيمار لوسائل الإعلام والجماهير، يوم الإثنين المقبل.