تقارير: نيمار ودع زملاءه في برشلونة ورحل دون خوض التدريبات

أشارت تقارير صحافية إسبانية في أنباء عاجلة، إلى أن البرازيلي نيمار، نجم نادي برشلونة الإسباني، حضر مران فريقه، اليوم الأربعاء، وودع زملاءه في الفريق الكتالوني قبل إجراء الحصة التدريبية.

وأكدت إذاعة “راك 1” الكتالونية أن نيمار وصل إلى المدينة الرياضية “خوان جامبر”، وأعلن لزملائه في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب قراره بالرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار وصل قبل قليل لمقر التدريبات pic.twitter.com/gCH4NsZgB0 — Super Culé (@SuperA7mado) August 2, 2017

وشددت الإذاعة على أنه بعد إبلاغ زملائه بقراره، غادر نيمار سريعا مركز التدريبات دون الإدلاء بتصريحات.

ووفقا لتقارير أخرى، فإن نيمار طلب من المدير الفني فالفيردي، عدم خوض التدريبات والرحيل سريعا لبحث مستقبله، وهو ما سمح به المدرب.

آخر أنباء نيمار كانت من إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية والتي ذكرت بأن شرطة باريس وافقت على طلب سان جيرمان بتقديم اللاعب البرازيلي في قلب العاصمة الفرنسية.

“نيمار لم يتدرب بإذن من المدرب” – برشلونه https://t.co/5MJVOcPzwh — Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) August 2, 2017

ومن المقرر أن يدفع سان جيرمان 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي المتواجد في تعاقده مع برشلونة ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وقال النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن نيمار لم يشارك في التدريبات بعد حصوله على إذن من المدير الفني للفريق أرنستو فالفيردي.

ولم تلق تصرفات نيمار فيما يخص مستقبله استحسان أعضاء مجلس إدارة برشلونة، حيث أنهم يعتقدون أن اللاعب فضل المزايا المالية الممنوحة له من باريس سان جيرمان على المشروع الرياضي لبرشلونة، الذي جدد تعاقده معه في تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد أن وضع شرطا جزائيا ضخما لعرقلة رحيله.

وإذا نجح نيمار في اتمام صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان، فإنه بذلك سينهي فترة أربعة مواسم مثمرة قضاها بين صفوف برشلونة، الذي انضم إليه في 2013 قادما من سانتوس البرازيلي.

وفاز نيمار مع برشلونة خلال تلك الفترة بلقب وحيد في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى ألقاب أخرى.