صافرة مايينكو قد تقود كلاسيكو نهائي كأس الملك

صافرة مايينكو قد تقود كلاسيكو نهائي...

قرارات حكم الساحة مايينكو في الكلاسيكو تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الكروية الإسبانية بعد أن منح ركلتي جزاء لبرشلونة بالإضافة إلى طرده سيرجيو راموس واحتسابه ركلة جزاء لصالح رونالدو.

المصدر: إرم - (خاص) من عارف بسموق

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يلجأ مجدداً إلى الحكم الدولي ألبرتو أنديانو مايينكو ويسند إليه مهمة تحكيم الكلاسيكو المقبل الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتلونية فإن المباراة النهائية لكأس الملك التي ستجري في 16 من أبريل/ نيسان المقبل على ملعب الميستايا الخاص بنادي فالنسيا قد تسند مهمة تحكيمه إلى مايينكو في حال موافقة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني فيكتور سانشيز أرمينيو على ذلك.

كما أشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مقربة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مايينكو يستحق فرصة جديدة خاصةً بعد أن واجه انتقادات غير عادلة لإثبات إمكانياته وقدراته التحكيمية.

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