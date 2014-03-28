صافرة مايينكو قد تقود كلاسيكو نهائي كأس الملك

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يلجأ مجدداً إلى الحكم الدولي ألبرتو أنديانو مايينكو ويسند إليه مهمة تحكيم الكلاسيكو المقبل الذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتلونية فإن المباراة النهائية لكأس الملك التي ستجري في 16 من أبريل/ نيسان المقبل على ملعب الميستايا الخاص بنادي فالنسيا قد تسند مهمة تحكيمه إلى مايينكو في حال موافقة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني فيكتور سانشيز أرمينيو على ذلك.

كما أشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مقربة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مايينكو يستحق فرصة جديدة خاصةً بعد أن واجه انتقادات غير عادلة لإثبات إمكانياته وقدراته التحكيمية.