جماهير ريال مدريد تطالب بعودة كاسياس أساسيا

انقلبت جماهير ريال مدريد بشكل كبير على الحارس ديغو لوبيز بعد تلقيه 6 أهداف خلال مواجهتي برشلونة وإشبيلية في الجولتين 29 و 30 من الدوري الإسباني، وطالبت بعودة القديس إيكر كاسياس لمكانه الأساسي في نهاية الموسم الحالي.

وقامت صحيفة "أس" باستفتاء بين الأنصار أسفر على حصول كاسياس على نسبة بلغت 85 في المائة مقابل 15 في المائة فقط لديغو لوبيز.

وحصل عميد منتخب إسبانيا على 28 ألف صوت مقابل 4700 فقط للوبيز، علماً أن الحارس الرسمي في الليغا كان يتمتع في الموسم الماضي بأغلبية مريحة وسط جماهير النادي الأبيض، قبل أن يستعيد كاسياس ثقتهم من جديد.

وأشارت صحيفة "أس" أن ديغو لوبيز تلقى في مقابلتي برشلونة وإشبيلية 9 تسديدات فقط سجل منها 6 "إثنان من ضربتي جزاء"، وصد القائم تسديدة وحيدة لداني ألفيس لاعب برشلونة بينما تكفل لوبيز بتسديدتين وهي نسبة ضعيفة لحارس مرمى فريق كبير كريال مدريد.

والظاهر أن الحارس لوبيز في طريقه لحزم حقائبه في الصيف القادم نحو الدوري الإيطالي حيث أشارت تقارير إعلامية إسبانية وإيطالية أن فريق اي سي ميلان يرغب في التعاقد معه لتعويض رحيل الحارس أبياتي.

وكان أنشيلوتي قد لمح لإعادة كاسياس لمرماه أساسياً في حال تأهل الفريق الملكي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليكون جاهزاً للمواعيد الكبيرة في نهاية الموسم ومنها نهائي كأس الملك أمام برشلونة.