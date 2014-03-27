مارسيليو يعتذر لجماهير ريال مدريد بعد الهزيمة

قدم مارسيليو الظهير الأيسر البرازيلي لفريق ريال مدريد والذي حمل شارة القيادة خلال لقاء إشبيلية، اعتذاره لجماهير فريقه الملكي بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق والتي قد تعقد مهمته في الفوز بلقب الدوري الإسباني .

وقال مارسيليو للصحافة بعد اللقاء: "كنا نعرف أننا سنعاني في نهاية الموسم لكن علينا أن نواصل العمل والقتال حتى النهاية ونعتذر لجماهير الفريق الملكي على الهزيمة، خلقنا فرص للتسجيل وضيعناها وهي كرة القدم".

وأضاف عميد الفريق الملكي في اللقاء: "يجب تقديم الاعتذار للجماهير و تنتظرنا لقاءات حاسمة ."

وأكد مارسيليو أن لاعبي الفريق الملكي عانوا من أثر الهزيمة في الكلاسيكو معنويا وقال: "من البديهي أن يعاني اللاعبون معنويا، لكن لا يجب التوقف عن العمل والأمل في العودة خسرنا لقاءين مهمين في فترة صعبة وأصبحت الليغا صعبة على الفريق لكنها لم تنهي ويجب العمل والعودة من جديد ."