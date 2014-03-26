ريال مدريد يلجأ للمحكمة الرياضية بشأن عقوبة راموس

رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم مطالبات فريق ريال مدريد بشأن إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها المدافع والعميد سيرجيو راموس خلال لقاء برشلونة بعد ضربة الجزاء التي حصل عليها البرازيلي نيمار، وأقرت إيقافه لمدة لقاء وغيابه عن لقاء إشبيلية الأربعاء.

وقرر فريق ريال مدريد استئناف القرار بسرعة وفي حال الفشل طرح القضية على المحكمة الرياضية، وهي إجراءات يهدف من خلالها الفريق الملكي استعادة مدافعه الدولي في لقاء مهم في الدوري الإسباني.

وأيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني مما دفع الفريق الملكي لرفع الأمر للمحكمة الرياضية التي ستصدر الحكم قبل ساعات من المواجهة في جلسة عاجلة دعا إليها رئيسها إنريكي أرنالدو.

وفي الغالب سيغيب سيرجيو راموس عن لقاء إشبيلية لكون الوقت ليس في صالح الفريق الملكي حيث من المحتمل أن تعلن المحكمة الرياضية قرارها قبل المواجهة بساعة أو ساعتين و سبق لها أن رفضت طعن الفريق الملكي في إيقاف نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 3 مقابلات في فترة سابقة.