صور.. ميسي يكشف عن هدية "قيّمة" من أديداس

نشر النجم الأرجنتيني صورة لهدية أديداس على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها : "أديداس منحتني هدية رائعة لكي تحتفل معي بكسر رقم باولينيو ألكانتارا الأسبوع الماضي".
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النجم الأرجنتيني ينشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة عن تلقيه هديةً بعد كسره رقم ألكنتارا.
المصدر: إرم - (خاص) من محمد داغستاني
نشر النجم الأرجنتيني صورة لهدية أديداس على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها : "أديداس منحتني هدية رائعة لكي تحتفل معي بكسر رقم باولينيو ألكانتارا الأسبوع الماضي".