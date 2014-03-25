انشيلوتي: لا تفسير في إخفاق ريال مدريد أمام فرق القمة

مدريد - صرح كارلو اىنشيلوتي مدرب ريال مدريد الثلاثاء أنه لا يستطيع تفسير سبب إخفاق ناديه هذا الموسم أمام منافسيه على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ودخل ريال مباراة القمة أمام برشلونة الأحد الماضي بعد فوزه عشر مرات في آخر 12 مباراة لكنه خسر كما حدث أيضاً في الدور الأول في كامب نو أمام الفريق الكتالوني.

وتسببت الهزيمة 4-3 في سانتياغو برنابيو في ضياع الصدارة من ريال وتراجعه للمركز الثاني بعدما تساوى في رصيد النقاط مع جاره اتلتيكو مدريد الذي يتفوق في المواجهة المباشرة لفوزه ذهاباً وتعادله إياباً.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "لست سعيداً بذلك، من الصعب شرح ما يحدث في ظل أن ريال يعتبر من أقوى أندية العالم وسنواصل إثبات ذلك حتى نهاية الموسم".

وأضاف المدرب الإيطالي: "كنا نستحق الخسارة في المباراة الأولى أمام اتلتيكو ولم نكن على قدر المنافسة في الشوط الأول أمام برشلونة "ذهاباً" لكن بعد ذلك قدمنا أداءً متكافئاً في ضيافة اتلتيكو ثم على أرضنا مع برشلونة".

ولو كان ريال فاز على برشلونة لأصبح في وضع جيد لإحراز لقب الدوري لكنه الآن سيكون مطالباً بالتعويض سريعاً عندما يلعب الأربعاء في ضيافة اشبيلية المتألق الذي فاز بمبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي: "الأمر لا يتعلق بالبحث عن المسؤول عن الخسارة لإلقاء اللوم عليه، جاءت الخسارة بعد مباريات عديدة لم نتعثر فيها".

وأضاف: "في كرة القدم لا يمكن تفسير كل شيء بالبحث عن ضحية، الفريق كان يلعب بشكل جيد قبل الهزيمة وسيعود إلى ذلك بعدها، لدينا نفس رصيد اتلتيكو ونتفوق بنقطة على برشلونة، مباراة الغد ستكون مهمة لنا من أجل التعويض".

وتابع: "لعبنا بشكل جيد أمام برشلونة وارتكبنا عدداً قليلاً من الأخطاء، سنحت لنا بعض الفرص للفوز".