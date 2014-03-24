"مارسيليو" يجب أن نتجاوز الخسارة بسرعة

رفض الظهير البرازيلي مارسيليو لاعب ريال مدريد اتهام التحكيم بالسبب في الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة و أكد أن سوء الحظ كان عاملا أساسيا في النتيجة و طالب زملاءه بنسيان الكبوة بسرعة و العودة لطريق الفوز .

و قال مارسيليو في تصريح بعد اللقاء :" طبقنا كل تعليمات المدرب و قدنا ما علينا في اللقاء لم نلعب بنفس المستوى السابق فلا يمكننا دائما أن نلعب بشكل جيد ، لكن المهم هو تجاوز الهزيمة و العودة لسكة الإنتصارات بسرعة ."

و أضاف الدولي البرازيلي :" لن أتهم التحكيم ، فقد انتهى اللقاء بهزيمتنا و لكن سوء الحظ كان سببا في عدم ترجمة عدة فرص سهلة في اللقاء كما أثر علينا طرد راموس ، لا زالت أمامنا عدة لقاءات يجب الفوز بها و هي طريقنا للفوز باللقب ."

و أكد مارسيليو أن لاعبي الفريق الملكي لن يتأثروا بالهزيمة و سيتمكنون من العودة بسرعة وقال :" لاعبوا ريال مدريد أقوياء و يمكننا تجاوز الهزيمة بسرعة و الفوز في اللقاء القادم و البقاء في المنافسة للفوز بلقب الليغا ."

و يواجه ريال مدريد يوم الأربعاء إشبيلية الذي انتشى مؤخرا و بلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي و حقق خمس انتصارات متتالية في الليغا مكنته من تسلق الترتيب للصف الخامس.

و سيفقد الفريق الملكي لجهود عميد سيرجيو راموس المطرود في اللقاء و أيضا لنجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي حصل على بطاقة صفراء هي الخامسة و التي تعني التوقيف .