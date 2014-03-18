إنييستا: الكلاسيكو سيحدد الفائز بالليغا هذا الموسم

أكد نجم وسط البارسا "أندريس إنييستا" إن فوز برشلونة بالكلاسيكو هو بوليصة تأمين الفوز بالدوري الأسباني.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن النجم "إنييستا" تحذيره لزملائه في الفريق عبر محطة "سير"( SER) الإذاعية الأسبانية من مغبة الهزيمة في مثل هذه المباراة، وقال لزملائه إنهم يتعين عليهم هزيمة ريال مدريد في نهاية الأسبوع في مباراة الكلاسيكو المصيرية.

وأضاف "إنييستا"(29 سنة) أن المباراة لن تكون نارية مثلما اعتاد الجميع في مثل تلك المباريات، مؤكداً أنه إذا أراد البارسا زيادة فرصه في الحفاظ على اللقب سيتعين علينا الفوز على ملعب البرنابيو.

وتابع بأن "ريال مدريد من الفرق الأفضل ولديه مجموعة من أفضل لاعبي كرة القدم، لكن التشكيلة ليست العامل الوحيد للفوز بالمباريات"، على حد قوله.