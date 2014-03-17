صور.. الحذاء الأخف وزنا.. صُنع خصيصا لجاريث بيل

كشف جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد عن حذائه الجديد الذي سيرتديه لأول مرة خلال مباراة فريقه ضد شالكة الألماني في إطار إياب الدور الثاني من مسابقة دوري الأبطال.

الحذاء اسمه "حذاء الجنون والخفّة" وهو الأخف في العالم حالياً من صناعة شركة أديداس حيث يبلغ وزنه 130 غراماً فقط وهو أخف من أحذية ليونيل ميسي وآرين روبن بعشرين جراماً يتميز بألوان زاهية وجذابة.

وقال بيل: "لقد قمت بتجربة الحذاء في التدريبات الأخيرة وشعرت براحة كبيرة حيث أشعر بأني أصبحت أسرع وأكثر خفّة.. وأتمنى أن أحرز به الأهداف الكثيرة في قادم الأسابيع".

يذكر أن هذا الحذاء صُنع خصيصاً لبيل حتى يتم طرحه تجارياً في الأسواق خلال الشهر القادم بسعر 250 جنيه استرليني.