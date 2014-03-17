صورة.. ميسي يحذر ريال مدريد بصورة كاريكاتيرية

نشرت صحيفة " سبورت" الكتالونية، صورة كاريكاتيرية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة الإسباني، والذي كان تألق بالأمس وأحرز ثلاثة أهداف في سباعية الفريق الكتالوني أمام أوساسونا في إطار الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

وتضمنت الصورة الكاريكاتيرية ميسي وهو يحذر فريق ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة، الأحد، في الجولة 29 من الليغا على ملعب سينتياجو برنابو، كما وجه نصيحة للحكم أونديانو مايينكو الذي سيدير المواجهة.

وقال ميسي عبر الصور الكاريكاتيرية المنشورة :" إذا قدمنا أنا واللاعبين نفس المستوى والأداء الذي قدمناه أمام أوساسونا مع ريال مدريد، فعلى حكم المباراة مايينكو أن يكون في أفضل حالاته" ، في إشارة إلى غزارة الأهداف التي ستشهدها المواجهة المرتقبة .

ويحتل الفريق الكتالوني بهذا الفوز المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.