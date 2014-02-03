كريستيانو رونالدو يكشف سبب تعلمه اللغة الفرنسية

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي رِيال مدريد الإسباني عن سبب تعلمه اللغة الفرنسية وأكد أنه قد ينهي مشواره الرياضي في فرنسا أو ينتقل للعيش بها بعد نهاية مشواره مع الفريق الملكي .

وقال رونالدو في مقابلة مع قناة "تيلي فوت" الفرنسية جوابا على سؤال حول تعلمه اللغة الفرنسية: "إنني أتعلم اللغة الفرنسية، ربما أنتقل للعيش أو اللعب هناك بعد نهاية عقدي مع ريال مدريد ".

ولازال عقد الدون مستمرا مع النادي الملكي لغاية 2018، براتب سنوي يُعتبر الأعلى بين لاعبي كرة القدم في العالم، حيث يقارب 17 مليون يورو .

وتحدث أحسن لاعب في العالم لسنة 2013 عن منافسيه ميسي و ريبيري وقال أنه يتفهم شعورهما بالإحباط: "كلاهما كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية لأنهما حققا الكثير من الأمور والبطولات وسجلا الكثير من الأهداف، ولكن حان دوري. حصلت على أعلى أصوات. الموسم الماضي قدمت أداء كبيرا".

وقال رونالدو إنه سيحاول أن يحافظ على لقبه في سنة 2014 وتسجيل عدد كبير من الأهداف رغم صعوبة تكرار إنجاز 69 هدف الذي سجله في السنة الماضية، لكنه يأمل في قيادة فريق ريال مدريد للفوز بالألقاب وخصوصا دوري أبطال أوروبا .

وأشاد النجم البرتغالي بمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي وقال: "كارلو أنشيلوتي مدرب كبير، وأنا سعيد بالعمل معه. وزيدان أيضا يقوم بعمل كبير كذلك، العمل معه أمر رائع لأنه يتمتع بخبرة كبيرة، ويعرف كيف يتحدث مع اللاعبين. أنا سعيد للغاية هنا وأحلم بالفوز بدوري الأبطال هذا العام. العمل معهما يمنحك مزيدا من الفرص لتحقيق هذا الهدف".