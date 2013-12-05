برشلونة يسعى للتعويض في كأس ملك إسبانيا

برشلونة- يقول المدافع جيرار بيكيه أن بوسع فريقه برشلونة رفع روحه المعنوية والعودة إلى طريق الانتصارات عندما يلتقي خارج أرضه، الجمعة، مع قرطاجنة فريق الدرجة الثالثة في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسيشارك برشلونة بطل دوري إسبانيا في الدور الرابع (دور 32) من الكأس، في ظل توقف مباريات الدوري مطلع الأسبوع المقبل.

وخسر برشلونة مؤخرا 2-1 أمام اياكس امستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر بهدف دون مقابل أمام اتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع الحالي.

وقال بيكيه في مؤتمر صحفي:"في قرطاجنة نريد أن نثبت أننا لا نواجه يأسا كبيرا كما يبدو، وأن بوسعنا الانتفاض والعودة إلى طريق الانتصارات."

وأضاف بيكيه قوله:" إنها فرصة طيبة لتقديم آداء جيد من جديد، وهو ما سيساعد في تعزيز ثقتنا بأنفسنا ويرفع روحنا المعنوية."

وسيلتقي ريال مدريد،السبت، مع اولمبيك دي اجزاتيفا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة أيضا، ويقول مدافع الفريق المتواضع خوسيه بيريس أنه يتوق لمواجهة مشاهير ريال مثل رونالدو وجاريث بيل.

ورغم أن ريال سيخوض المباراة بعد الفوز بآخر سبع مباريات على مستوى جميع المنافسات وأحرز 30 هدفا في هذه المباريات فان بيريس لم يفقد الأمل، قائلا:"يمكننا أن نحقق شيئا."

وسيلتقي اتليتيكو مدريد بطل الكأس مع فريق الدرجة الثالثة سانت اندرو، بعد أن حقق بداية طيبة في الدوري المحلي هذا الموسم، وبات يتقاسم الصدارة مع برشلونة في حين يحتل ريال المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ثنائي الصدارة.وقال مدافع اتليتيكو خوانفران توريس لصحيفة ماركا الرياضية:"نتطلع إلى المباراة يوم السبت."