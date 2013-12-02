رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

تحتفل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بأحسن اللاعبين والمدربين و الحكام للموسم الماضي الليلة في حفل يقام بمدريد.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد سيتسلم جائزة أحسن لاعب في الموسم، كما ينافس على جائزة أحسن مهاجم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة ونيغريدو الاعب السابق لإشبيلية والحالي لمانشستر سيتي.

وينافس مدافع ريال مدريد سيرجيو رامو على لقب أفضل مدافع رفقة جوردي ألبا وإنيغو مارتنيز.

ويتنافس على لقب أحسن لاعب وسط مهاجم كل خيسوس نافاس وأندرياس إنيستا وإيسكو، بينما في الوسط الدفاعي يتنافس إيارامندي وبينات وخافي فيغو.

ويتنافس على لقب أحسن لاعب صاعد كل من أيارامندي و ألبيرتو موريرو وليو بابتيستاو.