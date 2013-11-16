أنشيلوتي يهدد بالاعتصام في منزله بسبب رونالدو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه سوف يعتصم في مسقط رأسه ويحتج سلميا في حال عدم فوز لاعبه كريستيانو رونالدو بجائزة أحسن لاعب في العام الحالي.

وقال أنشيلوتي لراديو 24 الإيطالي إنه في حال عدم فوز رونالدو بالكرة الذهبية سوف يجلس في منزله في ريغولو (مسقط رأسه) ويعتصم إحتجاجا على هذا القرار التعسفي.

ويعتبر رونالدو البالغ من العمر 28 عاماً والفائز بالجائزة مرة واحدة عام 2008 ، هو المرشح الثاني لنيل الجائزة خلف الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني بطل الثلاثية (الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا).

وأضاف المدرب الإيطالي : "لا أحد يستحق الجائزة مثل رونالدو، فهو نموذج للاحترافية، لا يمكن أن تسجل 50 أو 60 هدفا في العام ومازال يبحث عن المزيد فهو لاعب متكامل".

وأردف أنشيلوتي في مدح نجمه الأول قائلا: "لقد انبهرت بمدى احترافيته، فهو يأخذ المباريات والتدريبات بجدية كاملة، ويهتم بكل شئ متعلق بمهنته ، ولا يترك شيئا للصدفة".

ومن المعروف أن رونالدو لن يذهب لحضور حفل الفيفا لاختيار أفضل لاعب في العالم المقررة يوم 13 يناير/كانون الثاني المقبل، بسبب استيائه من تصريحات سيب بلاتر الأخيرة والتي أساء فيها لنجم ريال مدريد.

وكان جمهور ريال مدريد قد أيد قرار النجم البرتغالي برفض حضور حفل الفيفا ، وذلك بالتصويت بنسبة 65% مع هذا القرار مقابل 35% ضده ، لكن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يحاول حالياً إقناعه بالتصالح مع رئيس الفيفا وحضور حفل توزيع الجوائز.