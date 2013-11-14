صراع ألماني إنكليزي إسباني على دييغو كوستا

بدأ بوروسيا دورتموند الألماني بمغازلة دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد البرازيلي الأصل والإسباني الجنسية، ليحل محل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي من المتوقع أن يرحل عن وصيف البونسدليغا بنهاية الموسم.

وكان المهاجم البرازيلي المولد قد عوض رحيل الكولومبي راداميل فالكاو الموسم الماضي إلى موناكو الفرنسي، وسجل لأتلتيكو 15 هدفا وينافس بقوة على لقب هداف الليغا.

وقد جذب كوستا كل كبار القارة العجوز من أجل التعاقد معه خاصة وأن عمره 25 عاماً فقط، إذ يطارده قطبا لندن تشيلسي وآرسنال، وكذلك ليفربول الذي فشل في ضم أي مهاجما في الصيف الماضي.

ويلعب كوستا في إسبانيا منذ عام 2007 وقد حصل مؤخراً على الجنسية الإسبانية، وبات مواطنا إسبانياً يمكنه الدفاع عن ألوان أبطال العالم وأوروبا رغم محاولات لويز فيليبي سكولاري لضمه لمنتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم العام المقبل.

لكن كوستا حسم أمره وأعلن مؤخرا أنه يريد اللعب باسم إسبانيا، وقد غاب عن تشكيلة فيسينتي ديل بوسكي التي ستواجه غينيا الاستوائية السبت ثم جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبلين بسبب إصابة في الساق.

ووفقاً لمجلة "بيلد" الألمانية فإن كوستا يمكنه الرحيل إلى أي ناد يريد في حال دفع الأخير مبلغ 24 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع أتلتيكو مدريد، وذلك على الرغم من تجديد عقده الحالي واستمراره حتى عام 2018.

وذكرت المجلة "أن كوستا يحب البوندسليغا وقد استفسر عن دورتموند من زملائه السابقين أمثال ديدي ومارسيو أموروزو".

ويسعى دورتموند أن يظل ضمن كبار أوروبا رغم أنه فقد العديد من لاعبيه المميزين خلال الموسمين الماضيين، كالياباني شينجي كاغاوا الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد، وماريو جوتزه الذي فضل اللعب لبايرن ميونيخ، وينوي ليفاندوفيسكي اللحاق به، لذا يسعى يورغن كلوب للتعاقد مع كوستا.