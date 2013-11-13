ارتباك بين جماهير إسبانيا بسبب "شورت" المنتخب

كسر المنتخب الإسباني بطل العالم وأوروبا تقاليده العريقة التي بات لها نحو 90 عاماً وغير من ألوان قميصه الذي سيشارك به في نهائيات البرازيل 2014.

وقد كشف منتخب "لاروخا" يوم الأربعاء عن طاقمه الجديد الذي سيشارك به في نهائيات مونديال البرازيل العام المقبل للدفاع عن لقبه الذي حققه في جنوب إفريقيا 2010، ومن أجل تحقيق لقبه الرابع الكبير بعد يورو 2008 و2012 ومونديال 2010.

وكانت شركة "أديداس" الألمانية الشهيرة قد كشفت عن طاقم أحمر بالكامل، قميص وشورت وجوارب حمراء لأول مرة لمنتخب إسبانيا، وتم تصوير الفريق بالكامل يوم الأربعاء استعداداً للمباراة الودية أمام غينيا الاستوائية.

وكان المنتخب الإسباني يرتدي شورت أزرق مع القمصان الحمراء منذ عشرينيات القرن الماضي، ولم يتغير هذا التقليد إلا في مباراة خاصة كان فيها الخصم يرتدي أي شيء مشابه أو قريب من اللون الأزرق فيتم تغييره للون الأسود أو ما شابه.

وكان بعض الجماهير الإسبانية قد أبدت اعتراضها على الطاقم الأحمر الكامل، للدرجة التي دفعت البعض للقول بأن القميص الجديد جعل حامل لقب المونديال كأنه منتخب تركيا وليس إسبانيا.