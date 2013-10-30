برشلونة المتصدر يوسع الفارق لأربع نقاط

مدريد- واصل برشلونة انتصاراته بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد السبت، حين مهد له ألكسيس سانشيز الطريق للتفوق 3 - 0 على مضيفه سيلتا فيغو الثلاثاء، ويوسع الفارق إلى أربع نقاط على قمة دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

ويمتلك برشلونة الذي يخلو سجله من الهزائم 31 نقطة من 11 مباراة ويأتي خلفه اتليتيكو مدريد برصيد 27 نقطة قبل مباراته ضد غرناطة الخميس، ويلعب ريال صاحب المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن اتليتيكو ضد اشبيلية الأربعاء.

وأراح جيراردو مارتينو مدرب برشلونة العديد من لاعبيه الأساسيين أمام سيلتا بينهم تشابي واندريس انيستا ونيمار، لكن حامل اللقب كان لا يزال في غاية القوة بالنسبة لأصحاب الأرض.

وسجل المتألق ألكسيس الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة الثامنة بعدما هز الشباك أيضاً بهدف رائع في الفوز 2-1 على ريال باستاد نو كامب، حيث اقتنص سيسك فابريغاس الذي ساهم في أهداف برشلونة الثلاثة الكرة بالقرب من مرمى سيلتا وعندما تصدى الحارس يول رودريجيز لتسديدته المنخفضة كان ألكسيس في المكان المناسب ليتابعها في الشباك.

وتقدم برشلونة 2-صفر بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني حين ارتدت تسديدة فابريغاس من العارضة لتصطدم بحارس سيلتا وتسكن الشباك.

وأنهى قائد آرسنال السابق المباراة عملياً في الدقيقة 54 عندما وضعته تمريرة ليونيل ميسي في موقف انفراد بالمرمى في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء ليسدد بهدوء في المرمى.

وقال فابريغاس في مقابلة مع محطة كانال بلوس التلفزيونية الإسبانية: "ربما لم تكن لنا فعالية كبيرة أمام المرمى، ومن بينهم أنا، ولكن أهم شيء هو صنع الأهداف واللعب بشكل جيد ثم ستأتي الأهداف وأعتقد أن الأداء اليوم كان جيداً."

وكانت الليلة هادئة إلى حد كبير بالنسبة للأرجنتيني ميسي أفضل لاعب في العالم، الذي فشل في التسجيل في ثلاث مباريات متتالية بالدوري لأول مرة منذ أكثر من عامين.

وفي مباراة أخرى جرت الثلاثاء تعادل اسبانيول الثامن وملقة المتعثر صاحب المركز 15 بدون أهداف.