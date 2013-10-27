بوسكيتس: ريال مدريد يبكي دائماً على التحكيم

تحدث سيرجيو بوسكيتس متوسط ميدان برشلونة عن الجدل الذي سببته ضربة الجزاء التي لم يعلنها الحكم لفائدة ريال مدريد بعد دفع ماسيكيرانو للبرتغالي رونالدو في الشوط الثاني، مؤكداً أن الفريق الملكي يعلق دائماً هزائمه على التحكيم.

و قال بوسكيتس: "ريال مدريد يبكون دائماً على قرارات الحكام ويبحثون عن مبررات للهزيمة وشخصياً أنا لا أفهم تصرفهم، فليس لهم الحق في الاحتجاج على الحكم لا اليوم و لا منذ بداية الدوري، فتبرير الهزيمة بالتحكيم شيء عادي وهم يفعلون ذلك دائماً."

وأضاف متوسط ميدان برشلونة: "المدريديين عليهم أن لا يحتجوا على التحكيم فمنذ بداية الموسم الحالي وهم يستفيدون من قرارات لصالحهم، لكن دائماً حين تأتيهم الفرصة يبكون على التحكيم و يبرروا به هزائمهم."

ولم ينس بوسكيتس هدف أليكس سونشيز الثاني وقال: "هدف أليكس سونشيز جميل جداً وسجله بطريقة رائعة."

ولازالت قضية التحكيم تثير الجدل بين المعسكرين حين هاجمت صحف مدريد الحكم واعتبرته سبباً مباشراً في هزيمة الفريق الملكي رغم أخطاء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما صحف كاتلانيا دافعت عن قرارات الحكم وتحدثت عن الأخطاء التي ارتكبها ضد الفريق المحلي، ومنها عدم إعلانه عن ضربة جزاء، وطرد سيرجيو راموس الذي كان مستحقاً وفلت من إنذار ثانٍ.