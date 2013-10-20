فيديو.. رونالدو يعتذر لجماهير ريال مدريد

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النجم البرتغالي يتجه نحو الجماهير للاعتذار لهم بعد الكم الهائل من الفرص الضائعة التي أهدرها في المباراة.