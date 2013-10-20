فيديو.. رونالدو يعتذر لجماهير ريال مدريد

فيديو.. رونالدو يعتذر لجماهير ريال...

فيديو.. رونالدو يعتذر لجماهير ريال مدريد

النجم البرتغالي يتجه نحو الجماهير للاعتذار لهم بعد الكم الهائل من الفرص الضائعة التي أهدرها في المباراة.

إرم - (خاص) فشل رونالدو في الوصول لشباك نادي ملقة بسبب التألق المذهل للأرجنتيني كاباييرو حارس المرمى.

 

ما دفع نجم ريال مدريد للامتناع عن الاحتفال بالهدف الذي سجله من ركلة جزاء.

 

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