فيديو.. رونالدو يعتذر لجماهير ريال مدريد

إرم - (خاص) فشل رونالدو في الوصول لشباك نادي ملقة بسبب التألق المذهل للأرجنتيني كاباييرو حارس المرمى.
ما دفع نجم ريال مدريد للامتناع عن الاحتفال بالهدف الذي سجله من ركلة جزاء.
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النجم البرتغالي يتجه نحو الجماهير للاعتذار لهم بعد الكم الهائل من الفرص الضائعة التي أهدرها في المباراة.
إرم - (خاص) فشل رونالدو في الوصول لشباك نادي ملقة بسبب التألق المذهل للأرجنتيني كاباييرو حارس المرمى.
ما دفع نجم ريال مدريد للامتناع عن الاحتفال بالهدف الذي سجله من ركلة جزاء.